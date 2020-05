«Ein Weckruf für den restlichen Kontinent»: Der Sudan verbietet die Genitalverstümmelung bei Mädchen

Meist sind die Mädchen zwischen fünf und sieben Jahre alt, wenn ihnen mit Rasierklingen und Glasscherben die Genitalien weggeschnitten werden – ohne Narkose und oft mit schlimmen gesundheitlichen Folgen und Problemen: schwere Blutungen, Probleme beim Wasserlassen, Zysten und Infektionen, sowie Komplikationen bei der Geburt und ein erhöhtes Risiko für den Tod des Neugeborenen sind nur einige wenige der möglichen Komplikationen nach einer Beschneidung.

Trotz all der möglichen Gesundheitsprobleme ist die Tradition der Beschneidung der weiblichen Geschlechtsteile seit jeher in vielen afrikanischen Ländern verbreitet. Schätzungen der UNO zufolge sind bis zu 200 Millionen Frauen aus der Welt beschnitten und verstümmelt – das ist eine von 20 Frauen weltweit.

Eines der am stärksten betroffenen Länder ist der Sudan, wo rund 87 Prozent der Frauen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren in irgendeiner Form an ihren Geschlechtsteilen beschnitten oder verstümmelt sind.

Der Podcast zum Thema Genitalverstümmelung

Warum gibt es die Genitalverstümmelung überhaupt? Wo ist sie verbreitet? Und wie viele Betroffene gibt es – auch hier in der Schweiz? Diese Fragen beantworten wir im Podcast.