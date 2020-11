«Ein schreckliches Geräusch hat sich in meinem Kopf eingeprägt»: Wie der Terror Wien und seine Menschen verändert hat

Ich bin zurück in Wien, meiner Heimatstadt, und stehe in der Seitenstettengasse. Hier und in den Strassen rundherum ereignete sich vor einer Woche der Terroranschlag. Ein Mann schoss mit einem Sturmgewehr 150 Mal um sich.

Die Innenstadt wurde zu seiner blutgetränkten Bühne. Er zielte knapp zehn Minuten lang auf hilflose Menschen. Vor dem Eisladen, wo ich als Kind immer eine Tüte mit zwei Kugeln bekam, wenn ich mir beim Coiffeur um die Ecke brav die Haare habe schneiden lassen. Vor den Würstel- und Kebapständen, die ich als Teenagerin mit Freunden nach dem Ausgang besuchte. Vor dem Park, wo ich schon so oft mit Freunden mit einer Falsche Wein sass. Und in die Gassen und Bars, die ich noch heute regulär besuche.

Vier Personen starben, 17 weitere wurden schwer verletzt.

Spürbare Nervosität in der Innenstadt

Seit der Nacht hat sich die Stimmung in Österreich spürbar verändert. In der Wiener Innenstadt ist Nervosität spürbar. Autohupen und Polizeisirenen lösen bei Passanten inneren Alarm aus. Alle stehen noch unter Schock. Meine Mitmenschen und ich.

Im Internet kursieren Bilder, Postings, Kommentare. Jeden Tag aufs Neue. Die weit bekannte Instagram-Seite «wieneralttagspoeten» hat auf einen schwarzen Hintergrund geschaltet und Zitate von Zeugen der Nacht und Besuchern der Innenstadt geteilt:

Alle fühlen miteinander den gleichen Schmerz. Unsere wunderschöne Stadt wurde, so scheint es uns, aus dem Nichts angegriffen.

Seitenstetten-, Juden- und Sterngasse voller Menschen

Das hält die Leute nicht davon ab, die Anschlagsorte zu besuchen. Im Gegenteil. Die Seitenstetten-, Juden- und Sterngasse sowie der Friedmannplatz sind voller Menschen. Sie kommen um zu begreifen und Trauer zuzulassen. Dabei wollen sie nicht gestört werden. Sie beten. Halten Hände. Stützen einander. Wischen Tränen weg. Entlang der Gebäude liegen Briefe an Opfer und Hinterbliebene, Aufrufe zur Nächstenliebe, Appelle gegen Hass, in verschiedenen Sprachen. Diverse Blumen- und Lichtermeere aus Kerzen und Rosen stecken in den noch sichtbaren Einschusslöchern.