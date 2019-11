Dreijährigen Halbbruder getötet: 15-Jährige nach stundenlanger Flucht festgenommen

Eine 15-Jährige soll in Deutschland ihren drei Jahre alten Halbbruder getötet haben. Die Jugendliche aus dem nordrhein-westfälischen Detmold wurde nach stundenlanger Flucht am Donnerstagvormittag im benachbarten Lemgo festgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Ein Zeuge habe den entscheidenden Hinweis für die Festnahme gegeben. Der Knabe war nach ersten Erkenntnissen der Ermittler in der heimischen Wohnung erstochen worden. Es gebe mehrere Stichverletzungen, sagte der Sprecher der Detmolder Staatsanwaltschaft, Christopher Imig, der Nachrichtenagentur DPA. "Es spricht alles für ein Messer."

Polizei und Staatsanwaltschaft leiteten daraufhin eine Fahndung nach der tatverdächtigen 15-Jährigen ein. Streifenbeamte, Diensthunde und ein Helikopter waren im Einsatz. Zu den Hintergründen der Tat machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

Die Leiche solle am Donnerstagvormittag obduziert werden, sagte Imig. Das Ergebnis werde am Mittag erwartet. Bei der Kripo wurde eine 15-köpfige Mordkommission eingerichtet.

Die betroffene Familie sei polnischstämmig, sagte Imig. Die Angehörigen hätten die Leiche am Mittwochabend gegen 21 Uhr in der Wohnung gefunden und die Polizei alarmiert. Sie würden betreut, sagte Imig. Am Morgen nach der Tat war die Polizei mit mehreren Streifenwagen am Tatort, wie ein dpa-Reporter berichtete.