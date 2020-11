Am heutigen Dienstag und in der Nacht auf Mittwoch wählen die USA einen neuen Präsidenten. Rund 250 Millionen Wahlberechtigte werden dazu zur Stimmabgabe aufgerufen. Bleibt Donald Trump Präsident oder kommt es mit Joe Biden als neuen Präsidenten zum Machtwechsel? Dies wird sich in der Wahlnacht – zumindest ansatzweise – herauskristallisieren. Ein grober Zeitplan über die kommenden Stunden und Wochen.

Dienstag, 3. November 2020, 12 bis 18 Uhr (Schweizer Zeit)

Die ersten Wahllokale in den US-Bundesstaaten an der Ostküste öffnen um sechs Uhr am frühen Morgen (Mittag unserer Zeit). Bis um 18 Uhr sind dann auch alle Wahllokale an der Westküste in den USA geöffnet. Rund 250 Millionen Wahlberechtigte sind zur Stimmabgabe aufgerufen – etwa 95 Millionen Amerikaner haben bereits seit September ihre Stimme in brieflicher Wahl (sogenannte «early votes») im Voraus abgegeben. Die Briefwahl ist in allen Bundesstaaten möglich, jedoch nicht immer unter den gleichen Bedingungen und Voraussetzungen.

Mittwoch, 4. November 2020, 0 Uhr (Schweizer Zeit)

Während viele Amerikaner an der Westküste noch Schlange stehen um ihre Stimme abgeben zu können, schliessen in den US-Bundesstaaten Kentucky und Indiana die Wahllokale bereits wieder. Dort beginnt die Auszählung der Stimmen. Durch die verschiedenen Zeitzonen wird der Ablauf der US-Wahl etwas komplexer als in europäischen Ländern.

Mittwoch, 4. November 2020, 1 Uhr (Schweizer Zeit)

Für die Wahlberechtigten in den US-Bundesstaaten South Carolina, Virginia, New Hampshire, Indiana und Vermont ist die Präsidentschaftswahl 2020 vorbei: Die Wahllokale sind geschlossen. Auch in den Swing States Georgia und Florida schliessen die Wahllokale ihre Türen. Bei den sogenannten Swing States ist ein Ausgang der Wahl jeweils nicht im Vorhinein abzusehen. Sie waren auch in diesem Wahlkampf sehr hart umkämpft.