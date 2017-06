Engpass, Boykott, Isolation: Die Schlagzeilen zu Katar lassen Schlimmes vermuten über die Zustände im Golfstaat. Fragt man bei den Schweizern nach, die in Katar leben, zeigt sich allerdings ein ganz anderes Bild. «Unser Leben hat sich überhaupt nicht verändert», sagt der Walliser Christoph Franzen, der in Doha das Hyatt Hotel führt.

Nach den Hamsterkäufen am ersten Tag des Boykotts seien die Regale binnen 24 Stunden wieder gefüllt worden. Auch die Versorgung der Hotelgäste sei problemlos möglich, da die Regierung prompt reagiert habe und die Lebensmittel aus dem Ausland einführe. «Es gab höchstens einen Markenwechsel», erzählt Franzen. Bedroht fühlt er sich nicht. «Wir bleiben garantiert hier», betont der Hoteldirektor. Einzig seine Frau und seine Kinder würden das Land bald Richtung Australien verlassen – ferienhalber.

Alles halb so wild also? «Ja», meint auch Marie-Lorraine Bulle, die für Qatar Airways in Doha arbeitet. «Ich würde sogar sagen, die Auswahl an Produkten sei grösser als zuvor. Die Waren kommen aus der ganzen Welt statt wie vorher nur aus Saudi-Arabien.» Einzig Euros, Dollars und Pfund seien nicht mehr ganz so einfach zu beziehen. Viele Gastarbeiter hätten innerhalb der ersten 48 Stunden nach Ausbruch der Krise grosse Beträge abgehoben und in ihre Heimatländer geschickt. Marie-Lorraine Bulle sieht in der Krise gar eine Chance für die Gesellschaft in Katar. «Ich habe die Bevölkerung noch nie so vereint erlebt wie jetzt.

Die Katari verstehen plötzlich, wie wichtig internationale Beziehungen sind und begegnen uns Ausländern viel offener», sagt Bulle. Das Land verlassen will die Airbus-Pilotin nicht. In ein paar Wochen, glaubt sie, werde sich alles wieder beruhigt haben.

Bis im November lebte auch Jean-Marc Rickli, Leiter der Abteilung Globale Risiken am Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik, in Katar. «Es ist das erste Mal, dass es in dieser Region eine derart angespannte Situation gibt», sagt Rickli. Die Krise werde das Land wirtschaftlich schwer treffen. Die 124 Schweizer, die derzeit in Katar leben, merken davon bisher offenbar aber noch nichts. Von Samuel Schumacher