Nur zehn Minuten dauerte es, bis die ersten Helfer an der Unfallstelle eintrafen. Doch sie waren machtlos. Der Reisecar, der in der Nacht von Sachsen in Richtung Gardasee aufbrach und auf Höhe des Städtchens Münchberg in Bayern am Ende eines Staus auf einen Sattelschlepper prallte, stand da bereits lichterloh in Flammen. Wegen der grossen Hitze konnten die Feuerwehrleute nicht eingreifen. Der Bus brannte komplett aus.

18 Menschen starben in dem Inferno auf der Autobahn 9. Dreissig der 48 Insassen wurden bei dem Unglück verletzt, einige von ihnen schwer. Vom Fahrzeug blieb nur ein verkohltes Wrack übrig. Zuvor sassen darin 46 Fahrgäste und 2 Fahrer. Einer der Busfahrer kam nach Polizeiangaben ums Leben, der andere wurde verletzt. Auch der Anhänger des beteiligten Sattelzugs geriet in Brand. Laut der Lokalzeitung «Frankenpost» soll er Betten und Kissen geladen haben – und sofort in Brand geraten sein. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock.

Todesopfer im Seniorenalter

Die Leichen der 18 Todesopfer konnten bis zum Nachmittag geborgen werden, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Die Opfer waren nach Erkenntnissen der Polizei zwischen 55 und 81 Jahre alt. «Was wir gesehen haben, ist erschreckend, wie man es sich kaum vorstellen kann», sagte der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt, der wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann an die Unfallstelle gekommen war.

Warum der Reisebus so schnell in Flammen aufging, ist unklar. Wegen des Staus sei der Bus relativ langsam unterwegs gewesen, berichtet die «Frankenpost». Weder der Sattelschlepper noch der Bus seien wegen des Aufpralls, sondern erst durch das Feuer, sehr stark beschädigt worden, so das Blatt weiter.

Noch am Nachmittag begannen Spekulationen über die Ursache des heftigen Brandes. Ein Kraftfahrtexperte des TÜV Rheinland beschrieb eine abgerissene Kraftstoffleitung als mögliche Ursache. «Im Fall eines Unfalls kann es sein, dass eine Kraftstoffleitung abreisst und der Kraftstoff auf heisse Fahrzeugteile gelangt und das Ganze zu brennen anfängt», so Hans-Ulrich Sander in Köln.

Fahrer bisher unfallfrei

Wie der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer und der Landesverband des Sächsischen Verkehrsgewerbes mitteilten, war der Unfallbus drei Jahre alt. Zuletzt sei er im April ohne Beanstandung durch den TÜV (vergleichbar mit der Motorfahrzeugkontrolle) gekommen. Der verstorbene Busfahrer habe noch im Jahr 2013 eine Auszeichnung für langjähriges unfallfreies und sicheres Fahren erhalten und sei auch seitdem unfallfrei gefahren.

Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer versprach eine schnelle Aufklärung der Unfallursache. Wie sein sächsischer Amtskollege Stanislaw Tillich sprach der CSU-Chef den Angehörigen sein Beileid und seine Anteilnahme aus: «Wir beten für die Verletzten, dass sie ihre Verletzungen überwinden.» Die Rettungskräfte hätten einen «sehr, sehr schweren Dienst» zu leisten.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel sprachen den Angehörigen ihr Mitgefühl aus. EU-Kommissions-Chef Jean-Claude Juncker schrieb in einem Brief an Seehofer: «Die erschütternden Bilder des Busunglücks in Bayern haben mich zutiefst betroffen gemacht.»

Schon einmal hatte es auf der A9 nahe Münchberg ein schweres Unglück gegeben: Vor 27 Jahren kam es dort wegen dichten Nebels zu einer der schlimmsten Massenkarambolagen, die es je auf deutschen Strassen gegeben hat. Rund 100 Autos waren damals in den Unfall verwickelt – zehn Menschen starben, 122 wurden verletzt.



Lesen Sie ausserdem:

Schwerer Unfall in Bayern: Bus komplett ausgebrannt ++ Polizei bestätigt 18 Tote