Vielleicht hätte es sich Bill de Blasio zweimal überlegen sollen, ob es geschickt ist, während der ersten Fernsehdebatte der demokratischen Präsidentschaftskandidaten den Elefanten im Porzellanladen zu geben. Als einziger Anwärter auf das Weisse Haus trat der grossgewachsene Stadtpräsident von New York am Mittwoch aggressiv auf und fiel seinen Parteifreunden auf der Bühne des Auditoriums in Miami (Florida) mehrmals ins Wort. So sprach sich de Blasio für die Abschaffung sämtlicher privater Krankenkassen in Amerika aus und attackierte den ehemaligen Abgeordneten Beto O’Rourke aus Texas, der mit diesem Positionsbezug nicht einverstanden war. «Wie können Sie bloss ein System verteidigen, das nicht funktioniert?» Eine bessere Strategie für einen Aussenseiter-Kandidaten wählte da Tulsi Gabbard. Die junge Kongressabgeordnete aus Hawaii, die aufgrund früherer sozialpolitischer Positionsbezüge und positiven Worten für den syrischen Diktator Baschar al-Assad von Parteifreunden scheel angeschaut wird, lieferte sich ein substanzielles Wortgefecht über die künftige Aussenpolitik Amerikas. Als ihr Fraktionskollege Tim Ryan aus Ohio von der Notwendigkeit sprach, dass sich Amerika verteidigen müsse, wenn es attackiert werde, blaffte Gabbard zurück. Sie habe Militärdienst geleistet, aber sie wisse auch, dass die Taliban in Afghanistan nicht für die Terroranschläge vom 11. September 2001 verantwortlich gemacht werden könnten. Deshalb sei nun der Zeitpunkt für einen vollständigen Truppenabzug gekommen. «Deshalb ist es so wichtig, dass wir einen Oberkommandierenden haben, der sich den Kosten bewusst ist, die ein Krieg verursacht.»

We are in Afghanistan & Iraq where we have lost so many lives and spent so much $ that should be going into our communities here at home. This is why it’s so important to have a commander in chief who knows the cost of war. #TULSI2020 #DemDebate #Democrat https://t.co/PIdii6kLxh pic.twitter.com/oFAg4I0rS8

Dieser hitzige Schlagabtausch war aber während der zwei Stunden dauernden Debatte, in der sich zehn der zwanzig demokratischen Möchtegern-Präsidenten über derart unterschiedliche Themen wie eine Krankenversicherungsreform, die Verschärfung der Waffengesetze oder den Klimawandel sprachen, die Ausnahme. Stattdessen versuchten es die fünf (!) Moderatoren der Senderfamilie NBC, die für die Organisation der TV-Diskussion verantwortlich waren, mit einem Frage-und-Antwort-Spiel, das zu Beginn äusserst zähflüssig war. Und die sieben Kandidaten und drei Kandidatinnen gaben sich alle Mühe, möglichst ausweichende Antworten zu geben – und Teile ihrer einstudierten Wahlkampfreden zu wiederholen. So sprach Senator Cory Booker aus New Jersey über seine Nachbarschaft in Newark, in der es immer wieder zu Schiessereien komme, Senatorin Elizabeth Warren erwähnte ihre Jugendzeit im ländlichen Oklahoma, und der ehemalige Kongress-Abgeordnete Beto O'Rourke aus der Grenzstadt El Paso in Texas gab einige seine Antworten teilweise in Spanisch.

Interessant an diesem Hin und Her war, wie sich diejenigen Demokraten schlugen, die von Politbeobachtern gemeinhin dem Lager der Spitzenkandidaten zugerechnet werden. In den ersten Minuten, in denen über Gesundheitspolitik gesprochen wurde, dominierte die linke Senatorin Warren aus Massachusetts, die im Wahlkampf mit detaillierten Positionspapieren um Stimmen wirbt. Sie kam gleich fünfmal zu Wort und es gelang ihr, ihre scharfe Kritik an «Big Pharma», den grossen Pharmakonzernen, in markige Aussprüche zu verpacken. So sagte sie: In ihrer ersten Karriere als Universitätsprofessorin, habe sie viel Zeit dafür aufgewendet, herauszufinden, warum derart viele Amerikaner bankrottgingen. Und in den meisten Fällen seien dafür gesundheitliche Probleme verantwortlich. Deshalb kämpfe sie nun dafür, dass sämtliche Bürgerinnen und Bürger über die staatliche Krankenkasse Medicare versichert würden, sagte Warren. «Gesundheitsvorsorge ist ein Menschenrecht.»

Als die Moderatoren aber über das Thema der Stunde, die Krise an der Grenze zu Mexiko, zu sprechen kamen, da verschwand Warren etwas von der Bildfläche. Stattdessen machte sich der Texaner Julián Castro, der unter Präsident Barack Obama als Wohnbauminister gedient hatte, bemerkbar. Castro sprach über das Bild, das den toten Óscar Alberto Martínez Ramírez und seine 23 Monate alte Tochter Valeria zeigt, die am Montag im Grenzfluss Rio Grande ertrunken waren. «Diese Fotografie ist herzzerreissend und sollte uns wütend machen», sagte er – wobei er den Kraftausdruck «piss us off» verwendete, der normalerweise in einer TV-Diskussion nicht zu hören ist. In dieser Diskussion, und im Hin und Her über die Verschärfung der Waffengesetze, glänzte auch Senator Booker. So sprach er sich dafür aus, dass sich sämtliche Waffenbesitzer künftig lizenzieren lassen müssten – schliesslich benötige man ja auch einen Ausweis, um ein Auto zu fahren.