Die schiitischen Milizen waren auf dem Weg zur syrischen Grenzstadt Al Tanf, als sie am Donnerstag vorletzter Woche nach «mehrfachen Warnschüssen» von der US-Luftwaffe bombardiert wurden. Man habe – auf syrischem Territorium – eingreifen müssen, um die von der CIA geschaffene und von amerikanischen, britischen und norwegischen Spezialtruppen unterstützte «neue syrische Armee» zu beschützen, lautete die Begründung.

Die nur 3000 Mann starke Miliz, so der von Washington publizierte Plan, soll vom irakisch-jordanischen Grenzgebiet aus in die syrische Provinz Deir ez-Zor vorrücken, wenn sich die Terrorbanden des sogenannten «Islamischen Staats» (IS) nach dem Fall von Rakka dorthin zurückziehen. Was die Amerikaner nicht sagten: Die «neue syrische Armee» soll gleichzeitig verhindern, dass Assads Truppen mit ihren schiitischen Verbündeten den Osten des Landes zurückerobern und es so dem Iran ermöglichen, über Irak und Syrien einen Landkorridor zur libanesischen Mittelmeerküste zu schaffen. Eine solche Option wäre auch für die Israelis ein Horrorszenario. Deren Aktionsradius ist durch die massive russische Militärpräsenz in Syrien allerdings begrenzt. Auch die Amerikaner hatten zunächst Moskau informiert, bevor sie in der vorletzten Woche die schiitischen Milizen in der syrischen Wüste bombardierten.

Deeskalationszonen als Vorwand

Bewirkt haben die Angriffe bislang wenig. Beflügelt durch die relative Waffenruhe in Syrien nach der Schaffung von «Deeskalationszonen», konnten von der Hisbollah und iranischen Revolutionsgardisten unterstützte syrische Regierungstruppen riesige Gebiete im Osten Syriens zurückerobern. Mit ihrem Vorstoss südwestlich und östlich von Palmyra hätte die Assad-Armee die Absicht der von den USA ausgerüsteten «neuen syrischen Armee», in die Provinz Deir ez-Zor vorzustossen, vorerst durchkreuzt, klagten Sprecher der Miliz.

Die von Moskau und Teheran im kasachischen Astana vereinbarten Deeskalationszonen seien in Wirklichkeit nichts anderes als eine «russische Falle», welche es den Regimetruppen ermögliche, auf breiter Front in die Offensive zu gehen, echauffierte sich auch das amerikanische «Institute for the Studies of War» in einer Analyse. Russland und der Iran hätten sich in Syrien selbstständig als «Garanten für den Frieden» ausgerufen, erklärte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im US-Repräsentantenhaus, Ed Royce. Mit russischer Militärpolizei und iranischen Revolutionskommandanten als «Kontrolleure der Zonen» habe der Frieden in Syrien jedoch keine Chance.

Vorbereitungen auf Zeit nach IS

Die «Schaffung von Frieden» ist für die in Syrien aktiven Super- und Regionalmächte freilich nur der Vorwand, um ihre geostrategischen Interessen zu sichern. Im Osten von Syrien befinden sich wichtige Öl- und Gasfelder sowie riesige Phosphatminen, deren Ausbeutung sich bereits der Iran gesichert hat. Auch für die Landwirtschaft ist das Gebiet wichtig. Angesichts der bevorstehenden Zerschlagung der islamistischen Terrormilizen ist es daher kein Wunder, dass sich die an dem Stellvertreterkrieg beteiligten Parteien schon jetzt für die Zeit nach dem «IS» in Position bringen.

Der Krieg in Syrien – und auch der im benachbarten Irak – dürfte dann noch längst nicht zu Ende sein. Während für die USA ein von der Pentagon-nahen «RAND Cooperation» favorisiertes «bosnisches Modell» für Syrien, also die Zerstücklung des Landes, offenbar eine Option ist, setzten Russland und der Iran auf «die Befreiung von ganz Syrien» durch die Assad-Armee. Als diese gestern in der Region von Al Tanf ihren Vormarsch fortsetzte, warfen US-Kampfflugzeuge erneut Flugblätter ab, auf denen «vor den Konsequenzen» eines weiteren Vorrückens in Ostsyrien gewarnt wurde.