12 Mal «falsch», 4 Mal «irreführend», 2 Mal «zweifelhaft». Das ist die ernüchternde Bilanz zu Donald Trumps Rede im Rosengarten des Weissen Hauses, in der er den Rückzug aus dem Pariser Klimaschutzabkommen begründet. Käme dieser Faktencheck von irgendeinem Medium, wäre das für Trump wohl halb so wild – der US-Präsident hat mehrfach klar gemacht, dass er allem, was nicht «Fox News» ist, sowieso nichts glaubt. Es ist aber keine amerikanische Zeitung, der hier Bilanz zieht – es ist ein Ministerium der deutschen Bundesregierung.

Auf sechs Seiten hat das Umweltministerium in Berlin Falschaussagen aus Trumps Rosengarten-Rede gesammelt. Die Begründung, warum die jeweilige Aussage nicht der Wahrheit entspricht, liefert die Behörde gleich mit. Ein paar Beispiele:

«Als jemand, dem die Umwelt sehr am Herzen liegt», hob Trump in seiner Rede an, «kann ich nicht guten Gewissens ein Abkommen unterstützen, das die Vereinigten Staaten bestraft — und das ist, was es tut.» Die trockene Replik des Umweltministeriums: «Falsch. Das Abkommen ist keine Bestrafung für irgendwen oder irgendein einzelnes Land.»