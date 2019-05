«Zwei Zentimeter!», freut sich Stéphane am Tunneleingang ausserhalb der französischen Hafenstadt Calais. «Stellen Sie sich vor, so gering war die Abweichung der Bohrmaschinen englischer- und französischerseits damals, als sie nach 50,5 Kilometern aufeinandertrafen.» Der Tunnelchef, der seinen Nachnamen aus Sicherheitsgründen verschweigt, wacht über drei Röhren; zwei dienen der Eisenbahn, eine der Wartung und Evakuierung.

Brexit-Befürworter mögen das Bild gar nicht: An jenem Dezembertag des Jahres 1990, kurz nach Mittag und 120 Meter unter Meer, reichten sich der Engländer Graham R. Fagg und der Franzose Philippe Cozette durch das kleine Loch im Kreidefelsen die Hand. Die Bohrmaschinen hatten geschafft, was die Brexiteers heute gerne rückgängig machen würden: Britannien war keine Insel mehr, sondern hatte Direktanschluss an den Mutterkontinent.

Er spielt auf die Migranten an, die in der Vergangenheit immer wieder versuchten, das gelobte England zu Fuss via Tunnel zu erreichen. Heute schafften sie es nicht einmal mehr in Tunnelnähe, sagt der Wächter. Im April habe ein verzweifelter Iraker versucht, in einem Sarg rüberzukommen. Auch er wurde erwischt.

Die Idee hatte ein Kommunist

Der Tunnelhüter muss fast schreien, um das Gebläse im Servicetunnel zu übertönen. Die mittlere Röhre wird unter konstantem Luftüberdruck gehalten, damit sich ein ausbrechendes Feuer nicht ausbreiten könnte. Ein Brand hätte verheerende Konsequenzen. Vor dem weiss bemalten Tunnelportal zeigt sich, wie wichtig die Zugverbindung zwischen dem Festland und dem Vereinigten Königreich seit der Inbetriebnahme 1994 geworden ist.

Alle vier Minuten braust ein «Eurostar» mit Zugpassagieren, ein «Le Shuttle» mit Fahrzeugen oder ein Frachtzug vorbei. Im vergangenen Jahr passierten 21 Millionen Personen den «Chunnel» (Zusammenzug aus «channel» und «tunnel»).

Wer im Eurostar-TGV mit über hundert Sachen nach London fährt, verpasst den historischen Moment der Einfahrt ins schwarze Loch allzu oft. Für die meisten Geschäftsleute ist die Fahrt nichts Besonderes mehr. Sie pendeln heute in weniger als zweieinhalb Stunden zwischen Paris und London, als nähmen sie die U-Bahn. Alltag am Kanal, Normalbetrieb in einem Tunnel, der mittlerweile ein Viertel des Warenverkehrs zwischen England und dem Kontinent befördert. Nicht mehr wegzudenken für die Briten, die 80 Prozent der Passagiere stellen.

Der «Chunnel» ist Englands Nabelschnur zu Mutter Europa, die Umsetzung eines alten europäischen Traums, 120 Meter unter dem Meeresspiegel in eine wasserdichte Kreideschicht gefräst. 1802 hatte ein Franzose eine erste Unterwasserverbindung für Pferdekutschen ausgetüftelt, inklusive Belüftung via Holzschächte. Napoleons Kontinentalsperre gegen England machte dem Projekt den Garaus. 1883 wurde es reaktiviert; unweit vom heutigen Eurotunnel-Portal bohrten die Franzosen einen drei Kilometer langen Stollen.