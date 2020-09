Der «Charlie Hebdo»-Prozess beginnt – und Frankreich droht neue Terrorgefahr

Frankreich stand unter Schock. Am 11. Januar zeigten auf der Strasse fast vier Millionen Menschen den Slogan „Je suis Charlie“. Mit dem politisch unkorrekten Satiremagazin war das ganze Freiheits- und Laizismus-Konzept der französischen Republik getroffen. Der Anschlag wirkte wie ein Auslöser für weitere, noch mörderische Anschläge, darunter auf das Pariser Konzertlokal Bataclan am 13. November 2015 oder an der Promenade des Anglais in Nizza am 14. Juli 2016.

Am 7. Januar 2015 platzten zwei schwarz gekleidete Attentäter – heute als die „Kouachi-Brüder“ bekannt – in die wöchentliche Redaktionssitzung des Pariser Satiremagazins „Charlie Hebdo“. Mit ihren Kalaschnikows erschossen sie zwölf Anwesende, darunter mehrere landesweit bekannte Zeichner, die immer wieder Mohammed-Karikaturen publiziert hatten.

Jetzt wird das Trauma von Januar 2015 erstmals aufgearbeitet. Die Justiz hat lange ermittelt und bringt in dem schwer gesicherten Schwurgericht vierzehn Hintermänner der Charlie-Hebdo-Anschläge auf die plexiglasgeschützte Anklagebank. Die drei Hauptattentäter sind tot. Coulibalys Braut Hayet Boumedienne wurde 2019 in Syrien gesichtet, zwei weitere Mithelfer sollen dort umgekommen sein. Von den Angeklagten muss sich einer wegen direkter Komplizenschaft verantworten, die übrigen sollen logistische Hilfe geleistet haben.

Die Verhandlungen, die voraussichtlich bis im November dauern, muss klären, ob die Angeklagten wegen „Zugehörigkeit zu einer terroristischen Vereinigung“ verurteilt werden sollen. Sämtliche Angeklagten bestreiten, von den Terrorplänen gewusst zu haben. Dutzende Anwälte und 200 Zivilkläger werden sich wochenlang damit beschäftigen.

Die Terrorwelle, die Frankreich nach dem Charlie-Hebdo-Attentat überrollt hatte, ist inzwischen verebbt. Sicherlich auch, weil tausende neue Ermittler, darunter in erster Linie Informatiker, angeheuert wurden. Sie verfolgen gut 10 000 französische Salafisten und andere Radikalisierte. In den kommenden zwei Jahren gelangen in Frankreich zudem 150 weitere verurteilte Terroristen wieder auf freien Fuss. Währenddessen ist die Zahl der Dschihad-Anschläge europaweit seit 2017 von 33 auf 21 zurückgegangen. In Frankreich sind in den letzten Monaten „mindestens ein halbes Dutzend Anschläge vereitelt“ worden, wie Anti-Terror-Staatsanwalt Jean-François Ricard machte am Montag publik machte.