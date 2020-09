Den Briten passt ihr Austrittsabkommen jetzt doch nicht, ein «No Deal» scheint unausweichlich

Premierminister Boris Johnson meint es offenbar ernst mit seinen Plänen, das Austrittsabkommen mit der EU zu untergraben. Die britische Regierung veröffentlichte gestern die «Internal Market Bill», ein Gesetz über den zukünftigen Binnenmarkt innerhalb des Vereinigten Königreichs.

Dieser Entwurf sieht vor, dass Teile des ausgehandelten Brexit-Deals für nichtig erklärt werden. Betroffen ist ausgerechnet der politisch brisante Teil zur ehemaligen Bürgerkriegsregion Nordirland.

London will verhindern, dass nordirische Unternehmen alle Waren anmelden müssen, die von der irischen Insel nach Grossbritannien gehen. Ausserdem will die britische Regierung die EU-Aufsicht über Staatsbeihilfen einschränken, die den nordirischen Warenmarkt betreffen könnten. Gerade das Thema Staatshilfe ist ein Knackpunkt bei den laufenden Verhandlungen. Die EU will Garantien, dass Grossbritannien nicht durch seine Subventionspolitik den Markt verzerren wird.

Kann man diesem Land noch vertrauen?

Johnsons Angriff auf den Brexit-Deal sorgte in Grossbritannien für Entrüstung: Lord John Kerr, der ehemalige britische Botschafter in Washington, kommentierte beissend: