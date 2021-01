Demokraten stellen Trump Ultimatum: Muss der Präsident das Weisse Haus schon früher verlassen?

Keine Kurskorrektur kurz vor Ablauf einer turbulenten Amtszeit: Donald Trump will an der Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden am 20. Januar nicht teilnehmen. Dies hat der Republikaner am Freitag auf Twitter bekannt gegeben. Wie bereits am Donnerstag, als er eine zweieinhalb Minuten lange Videobotschaft publizierte, in der er vermeintlich versöhnliche Töne anschlug, weigerte sich Trump, den Namen des rechtmässigen Siegers der Präsidentenwahl vom 3. November in den Mund zu nehmen.

Trump ist nicht der erste Präsident in der Geschichte Amerikas, der Schwierigkeiten hat, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen und sich nicht in der Öffentlichkeit mit seinem Nachfolger sehen lassen will. In den Geschichtsbüchern muss man aber weit zurückblättern, um auf eine Parallele zu stossen. 1869 war es, als Andrew Johnson sich weigerte, an der Amtseinführung seines Nachfolgers Ulysses Grant teilzunehmen. Wie Trump, hatte Johnson ein Amtsenthebungsverfahren überstanden. Und wie Trump wollte der Demokrat mit seinem Nachfolger, einem Republikaner, nichts zu tun haben.

Joe Biden scheint Trumps Fernbleiben nicht zu stören. Er kommentierte die Ankündigung am Freitag trocken: «Es ist gut, dass er nicht kommt.»

Der Vorwurf: Der Präsident habe die Demokratie angegriffen

Trump wird es nach dem Auszug aus dem Weissen Haus wohl in Richtung Süden ziehen. Wahrscheinlich ist, dass er seinen Wohnsitz vorerst in seinem Club Mar-a-Lago in Palm Beach (Florida) aufschlagen wird.

Nicht ganz ausgeschlossen ist, dass Trump sich bereits früher aus dem Weissen Haus verabschieden muss. Die Demokraten, die im Repräsentantenhaus aktuell 222 der 435 Mandate innehaben, stellten dem Präsidenten am Freitag ein entsprechendes Ultimatum. Falls Trump nicht «umgehend» zurücktrete, sagte Speakerin Nancy Pelosi, werde die grosse Kammer des Kongresses ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten einleiten.