Debatte um Sicherheitsgesetz - Macron versichert Pressefreiheit

Paris (dpa) Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in der aufgeheizten Debatte um Polizeigewalt versichert, dass weder die Presse- noch die Demonstrationsfreiheit im Land in Gefahr seien. «Werden in Frankreich die Freiheiten eingeschränkt?», fragte Macron in einem Interview des Online-Magazins «Brut». Um mit der Corona-Pandemie fertig zu werden, sei das so. Bei anderen Themen aber nicht. «Wir sind weder Ungarn noch die Türkei», sagte der französische Staatschef.