Das eilige Land: Warum Israel bei der Covid-Impfung alle anderen abhängt

Israel will zu den ersten Ländern gehören, in denen ein grosser Teil der neun Millionen Bürger gegen das Coronavirus geimpft ist und sich das Leben wieder normalisiert. Die ersten Tage der landesweiten Impfaktion, die am 20. Dezember begann, stimmen optimistisch, dass das ambitiöse Ziel erreicht werden kann.

Pro Tag werden 150 000 Israelis mit dem Pfizer-Biontech-Mittel geimpft. Bis zum Wochenende sollen zehn Prozent der Bevölkerung die erste Portion des Impfstoffs erhalten. Im April könnte Herdenimmunität Wirklichkeit werden.

«Unser Ziel bei den Impfungen kommt einem Weltrekord gleich,» sagt Benjamin Netanjahu. Bis Ende Januar sollen alle Bürger über 60 und medizinisches Personal sowie Lehrer geimpft sein, anschliessend der Rest der Bevölkerung. «Wenn wir das geschafft haben,» so Netanjahu, «können wir nach weiteren 30 Tagen das Virus hinter uns lassen, die Wirtschaft öffnen und Dinge tun, die kein anderes Land kann.»

Die effiziente Abwicklung des nationalen Impfprogramms ist auf den ersten Blick erstaunlich in einem Land, in dem die schwerfällige Bürokratie häufig zu langen Wartezeiten führt. Doch Netanjahu hat die Umsetzung des ehrgeizigen Impfplans zur Chefsache erklärt. Noch bevor die Wirksamkeit des Impfstoffes geklärt war, hatte er sich Mitte Juni mit Moderna auf eine Vereinbarung geeinigt, die Israel sechs Millionen Impfdosen zusicherte.

Netanjahus Doppelstrategie

Damals stellte Moderna den Impfstoff für Mitte 2021 in Aussicht. «Wir hoffen, dass sie Erfolg haben werden, aber wir haben keine Garantie,» sagte Netanjahu damals. Als im Herbst Pfizer über die hohe Wirksamkeit seines Impfstoffes informierte, rief Netanjahu persönlich beim Präsidenten des Unternehmens an, um sich weitere Dosen zu sichern.

Die Doppelstrategie zahlt sich aus. Während Moderna erst im April liefern kann, sind bereits vier Millionen Dosen von Pfizer in Tel Aviv eingetroffen. Dass Pfizer Israel so schnell versorgt hat, wird von Beobachtern auch mit dem hohen Preis erklärt, den Israel für eine Impfdosis bezahlt. Das Gesundheitsministerium verweigert zwar Informationen dazu. Aber der TV-Journalist Nadav Eyal spricht von 30 US-Dollar, die Israel offeriert habe, während die EU lediglich 18 US-Dollar biete.

Begleitet wird die Impfkampagne von einer breit abgestützten PR-Aktion der Regierung. So bestand Netanjahu darauf, sich als erster und vor laufenden Kameras impfen zu lassen. Facebook wurde aufgefordert, Einträge über die angeblichen Gefahren der Impfung zu entfernen.

Der Regierungschef will auch politisch profitieren

Unter vier Augen sagen Netanjahus Berater, dass die Injektionsspritze auch der Startschuss für ein ganz anderes Rennen ist: die Wahlen, die Ende März über Netanjahus politisches Überleben entscheiden werden. Er braucht positive Meldungen. Die Regierung hat in den vergangenen zwölf Monaten drei Mal die Kontrolle über Covid-19 verloren und reagierte jedes Mal mit einem Lockdown.

Gegenüber dem Impfstoff hatte sich in Umfragen noch Mitte Dezember ein grosser Teil der Bevölkerung skeptisch gezeigt. Viele fürchteten, Teil eines Experiments zu sein. Mit Ausnahme der arabischen Bevölkerung lässt sich inzwischen aber ein regelrechter Impf-Hype beobachten. Um die Wartezeiten zu verkürzen, könnten die Impfzentren demnächst während sieben Tagen rund um die Uhr geöffnet werden. Die Logistik und das Personal wären vorhanden. Aber für den Betrieb am Shabat, dem Ruhetag, müssten die Ultra-Frommen ihre Zustimmung geben.