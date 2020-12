Coronamassnahmen: Baden-Württemberg zieht die Schrauben massiv an – Einkaufstourismus bleibt noch möglich

Man solle nur noch raus, wenn man wirklich einen Grund dazu hat, mahnte am Freitag Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eindringlich. Ab Samstag sind tagsüber nur noch der Besuch des Einzelhandels, Treffen von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten oder Sport und Bewegung zu zweit aus zwei Haushalten erlaubt.

Nach 20 Uhr darf man nur aus «wirklich driftigen Gründen» aus dem Haus. Kretschmann machte klar: «Die Lage ist alarmierend und dramatisch. Wir haben keine Kontrolle mehr über das Virus.» Er warnte vor gesellschaftlicher Gleichgültigkeit betreffend der vielen Todesopfern, egal wie alt diese seien.

Die Beschränkungen werden an den Weihnachtstagen aufgeweicht. Nach dem 27. Dezember folgt im Bundesland nördlich von Basel mit einem kompletten Lockdown eine weitere Verschärfung. Dann wird bis mindestens zum 10. Januar auch der Einzelhandel geschlossen bleiben.

Der baden-württembergische Ministerpräsident geht aber davon aus, dass sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten aller Bundesländer morgen an der Konferenz zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über einen deutschlandweiten harten Lockdown einigen werden. «Der Lockdown light ist gescheitert», gestand Kretschmann ein. Nicht ausgeschlossen sei, dass der harte Lockdown sogar schon vor Weihnachten kommt.

Quarantäne-Regelung nicht betroffen

Mit diesen Verschärfungen geht Baden-Württemberg deutschlandweit voran. Dies hat auch Einfluss auf die Region Basel, vor allem auf den Einkaufstourismus. Zwar seien die Regelungen im Detail noch nicht klar, hiess es gestern Nachmittag beim zuständigen Ministerium für Soziales und Integration, aber die Ausgangsbeschränkungen beträfen alle Personen, die sich in Baden-Württemberg aufhalten, also auch Schweizerinnen und Schweizer, die in Deutschland einkaufen.

Die bisherigen Quarantäne-Regelungen beim Grenzübertritt von maximal 24 Stunden bleiben aber bestehen, erklärt Markus Jox, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Ministerium. «Ein Grenzübertritt ohne anschliessende Quarantäneverpflichtung wäre weiterhin möglich. Ein Einkauf zu bestimmten Uhrzeiten beispielsweise nach 20 Uhr aber nicht mehr.» Tritt der harte Lockdown in Kraft, ist der Einkaufstourismus spätestens ab dem 28. Dezember bis zum 10. Januar ohnehin gestoppt.

Wieder Bescheinigungen für Grenzübertritte?

Weil der Weg zur Arbeit trotz Ausgangsbeschränkungen und Lockdown weiterhin möglich sein wird, sind Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die in der Region Basel arbeiten, von den Verschärfungen nicht betroffen. Das ist für die Wirtschaft auf Schweizer Seite entscheidend. Der wöchentliche Austausch zwischen Baden-Württemberg und den Grenzkantonen, bei dem auch Bundesstellen involviert sind, habe sich in Zeiten von Corona fest etabliert, verrät Sabine Horvath, Leiterin Aussenbeziehungen beim Kanton Basel-Stadt.

«Alle involvierten Stellen in der Grenzregion sind sich der grossen Bedeutung eines funktionierenden Grenzverkehrs bewusst. Auch während der Grenzschliessung im Frühling blieben die Grenzen für Berufspendlerinnen und Berufspendler offen.» Inzwischen habe sich in der Grenzregion die 24-Stunden-Regelung etabliert, welche auch Grenzübertritte aus familiären oder anderen privaten Gründen möglich macht. Gemäss Horvath könne es im Einzelnen nun aber sein, dass für diese Grenzübertritte entsprechende Bescheinigungen notwendig sind.