Corona-Virus-Patientin aus Italien erzählt: «Ich habe das Vorzimmer der Hölle erlebt»

Seit geraumer Zeit sorgt das Coronavirus in Italien für Ausnahmezustand. Immer mehr Leute erkranken an COVID-19 und müssen ins Spital. Besonders gefährdet sind dabei ältere Leute. Bei ihnen ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Symptome stärker sind.

Unter Umständen ist es nämlich möglich, dass es nicht nur bei den anfänglichen Symptomen Husten und Fieber bleibt. So auch bei der 68-jährigen Fernanda aus San Paolo in der Provinz von Brescia. Die Seniorin erzählte dem «Giornale di Brescia», wie intensiv die Krankheit bei ihr verlief.

Zu Beginn seien die Symptome auch bei ihr nicht besonders stark gewesen, so Fernanda: «Ich hatte zwei, drei Wochen Fieber zwischen 37 und 38 Grad. Aber den Test wollten sie nicht machen, obwohl ich mehrmals nachgefragt habe.»

Brennende Schmerzen in der Brust

Dabei habe sie gewusst, dass es sich nicht um eine normale Grippe handeln könne. So seien die Schmerzen immer stärker geworden: «Du fühlst in dir ein Brennen. In der Nacht schwitzt du und am Tag fühlt es sich so an, als hättest du ein Feuer auf der Höhe der Lunge.» Als sie dann ins Spital nach Cremona ging, wurde sie direkt eingeliefert.

Mit der Zeit waren die Schmerzen dann so stark, dass sie nichts mehr zu sich nehmen konnte, so Fernanda: «Man kann nicht mehr essen und trinken. Man erkennt keinen Geschmack mehr, es ist ein ganz komisches Gefühl. Die Krankheit schwächt einen, sie raubt einem die Kräfte und den Appetit.»