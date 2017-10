Das finden nicht alle lustig. Martin Weber (CSU) etwa, der Fraktionsführer der europäischen Konservativen (EVP), verlangte, dass Sonneborn für seine Kohl-Bemerkung gemassregelt wird. Zu Sonneborn im Allgemeinen will er sich aus Prinzip nicht weiter äussern. Auch deutsche Journalisten in Brüssel geben sich verkrampft. Sonneborn sei ein «Spinner» oder ein «Selbstdarsteller, der einfach sein Heft verkaufen will», heisst es höchstens.

Mit dem Heft ist das Satire-Magazin «Titanic» gemeint, dessen Chef Sonneborn 2000 bis 2005 war. In dieser Zeit gründete er auch mit «Titanic»-Redaktoren die «Partei», «weil wir selbst nicht mehr wussten, was wir wählen sollten», so Sonneborn im überraschend ernsthaften Gespräch. Dass seine Spasspartei reiner Selbstzweck ist, verneint der 52-Jährige. Vielmehr würden sie politische Inhalte mit satirischen Methoden transportieren.