Bündner Skigebiete bleiben offen - Alkoholverbot fällt bald

Wie die Bündner Regierung am Mittwoch in Chur orientierte, lässt die epidemiologische Lage die Öffnung der Skigebiete zu. Den Gastronomie-Betrieben in den Skigebieten gewährt die Regierung ab dem 31. Dezember erste Erleichterungen im Bereich Take-away. Demnach dürfen Terrassen wieder benutzt. Das Alkoholverbot fällt am Sonntag, 3. Januar 2021, um 24.00 Uhr.

Der Impfstart im Kanton ist vorgesehen für den 4. Januar. Zuerst wird die Spritze in Altersheimen bei besonders gefährdeten Personen angesetzt.