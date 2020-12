Brexit-Handelspakt: Verhandlungen werden fortgesetzt

Die Verhandlungen über einen Handelspakt zwischen der Europäischen Union und Grossbritannien werden trotz grosser Differenzen am Sonntag fortgesetzt. Das teilten beide Seiten nach einem Telefonat zwischen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Grossbritanniens Premierminister Boris Johnson am Samstagabend mit. Beide wollen dann am Montagabend Bilanz ziehen.