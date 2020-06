Brexit: EU bietet Grossbritannien intensivere Verhandlungen

Die Europäische Union will neuen Schub für die Gespräche mit Grossbritannien über die künftigen Handelsbeziehungen. «Die EU ist bereit, die Gespräche zu intensivieren, wir stehen rund um die Uhr bereit», schrieb EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Montag vor einer Videokonferenz mit dem britischen Premier Boris Johnson auf Twitter. «Lasst uns neue Bewegung in die Verhandlungen bringen.»