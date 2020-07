Bojko Borissow: Der mächtigste Ex-Bodyguard der Welt kommt ins Schleudern

Geldsegen für Bulgarien nach EU-Gipfel

Ein Misstrauensvotum im Parlament hat der Premier am Montag überstanden. Und seit Dienstag hat Borissow einen neuen Trumpf in der Hand, mit dem er die Vorwürfe vergessen machen will: Vom Mammutgipfel in Brüssel ist der Regierungschef des ärmsten Landes der EU (Durchschnittseinkommen: 535 Euro pro Monat) als vermeintlicher Sieger zurückgekehrt. Seinen Landsleuten konnte er verkünden, dass die Sieben-Millionen-Nation rund acht Milliarden Euro an nicht rückzahlbaren Zuschüssen erhalten wird. Bei den Verhandlungen war Borissow durch aggressive Kommentare an die Adresse der «Sparsamen Vier» aufgefallen – und durch seine Stümperhaftigkeit. In einer Verhandlungspause machte ihn Bundeskanzlerin Angela Merkel mit gestrecktem Zeigefinger darauf aufmerksam, dass er seine Schutzmaske falsch trage.

In Sofia ertönen die «Mafia!»- und «Ostavka!»(«Rücktritt»)-Rufe entlang der Protestroute quer durch die Hauptstadt derweil noch immer. Die grosse Mehrheit der Aufständischen sind parteiungebundene junge Leute. Sie machen die «Systemparteien» der Sozialisten, Gerberisten, Türken und Nationalisten gemeinsam dafür verantwortlich, dass sich in Bulgarien nach dem Sturz der Kommunisten Ende der 1980er Jahre keine wahre Demokratie etabliert habe.