Biden führt seine Hunde als Wahlkampfargumente gegen Trump ins Feld

Im Rennen um das Weisse Haus führt der demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden nun auch seine Hunde Major und Champ gegen Amtsinhaber Donald Trump ins Feld. «Bringen wir die Hunde zurück ins Weisse Haus», schrieb Biden am Sonntag in einem Tweet. Dazu verlinkte er einen Videoclip mit einem Auftritt Trumps vom Februar 2019 in Santa Fe (Texas), bei dem der Präsident gesagt hatte: «Wie würde ich aussehen, wenn ich mit einem Hund auf dem Rasen des Weissen Hauses spazieren ginge?» Das würde sich für ihn «ein bisschen unecht» anfühlen. Trump ist der erste US-Präsident in der jüngeren Geschichte, dessen Familie keinen Hund hat.