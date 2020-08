Berliner Ärzte bestätigen: Alexej Nawalny wurde eindeutig vergiftet

Das teilte das Spital mit. Die Wirkung des Wirkstoffes sei mehrfach in unabhängigen Laboren nachgewiesen worden. Die konkrete Substanz sei nicht bekannt. Nawalny werde mit dem Gegenmittel Atropin behandelt.

Russlands führender Anti-Korruptionskämpfer liegt seit Samstag in der Berliner Klinik. Sein Zustand sei ernst, es bestehe aber keine akute Lebensgefahr, hiess es weiter. Spätfolgen, vor allem im Bereich des Nervensystems, könnten nicht ausgeschlossen werden.

Nach einer Dienstreise durch Sibirien, auf der der 44-Jährige offenbar auf Schritt und Tritt von russischen Sicherheitsbehörden beschattet worden ist, behandelten ihn Ärzte in einer Omsker Notfallklinik. Nawalny war bereits an Bord des Flugzeugs nach Omsk ins Koma gefallen. Nach langem Hin und Her wurde er mit einer von der Berliner Organisation «Cinema for Peace» gecharterten Maschine nach Deutschland ausgeflogen.