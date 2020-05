Befreiungsaktion für italienische Helferin in Somalia

Conte dankte in Rom in der kurzen Mitteilung den Frauen und Männern der beteiligten Geheimdienste und schrieb: "Silvia, wir erwarten dich in Italien!" Er nannte zunächst keine weiteren Details.

In Medienberichten hiess es, die junge Frau sei für die Hilfsorganisation Africa Milele Onlus in Kenia gewesen und vermutlich von islamistischen Terrormilizen verschleppt worden. Wie die Nachrichtenagentur Ansa schrieb, soll sie etwa 30 Kilometer entfernt von Mogadischu, der Hauptstadt Somalias, befreit worden sein. Sie werde am Sonntag in ihrer Heimat erwartet.