Antisemitismus-Experte: «In Deutschland wächst etwas heran, was das Leben für Juden gefährlicher macht»

Das letzte Wort in diesem Prozess gehört am 9. Dezember dem Attentäter Stephan B. Die Richterin muss ihn zurechtweisen, im Gerichtssaal kommt Empörung auf. «Die einzige gute Sache, die Juden je erfunden haben», sagt der 28-Jährige theatralisch, «war der Holocaust.»

Heute Montag wird das Urteil gegen den Attentäter von Halle gesprochen. Der Einzelgänger und radikale Antisemit wollte am 9. Oktober 2019 in der Synagoge der 230'000 Einwohner zählenden Stadt im Süden von Sachsen-Anhalt ein Blutbad anrichten. 52 Menschen haben sich an jenem Tag in der Synagoge versammelt, um den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur zu feiern. Es war der Widerstandsfähigkeit der massiven Türe zur Synagoge zu verdanken, dass es dem Rechtsextremisten - ausgerüstet mit selbst gebauten Waffen - nicht gelungen war, in das Innere des Gebäudes einzudringen.

Frustriert wandte sich Stephan B. von der Synagoge ab und erschoss wahllos eine Passantin und kurz darauf in einem Döner-Imbiss einen dort anwesenden Gast. Auf seiner Flucht verletzte er zwei weitere Personen. Sein Motiv: Ausländerhass, Hass auf Frauen, vor allem ein abgrundtiefer Hass gegen Juden. Seine Tat übertrug der ehemalige Chemie-Student, der in der Nähe von Halle bei seiner Mutter lebte, per Helm-Kamera ins Internet.

Antisemitische Anschläge in Deutschland nehmen zu

Der Anschlag von Halle gilt als einer der gravierendste Angriffe auf jüdisches Leben in Deutschland seit 1945 und ist für das Land eine Zäsur. Das Attentat entfachte eine Debatte über Antisemitismus in jenem Land, von dem der Holocaust ausgegangen war. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet ein seit Jahren anhaltender Trend steigender antisemitischer Straftaten. Von 2017 bis 2019 registrierten die Behörden einen Anstieg um mehr als 30 Prozent antisemitischer Vorfälle, darunter Hakenkreuz-Schmierereien auf jüdischen Friedhöfen, Angriffe gegen Rabbiner, Attacken gegen Menschen, die in Berlin und anderswo eine Kippa tragen.