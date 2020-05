An diesen Schauplätzen findet der neue kalte Krieg statt: China und Amerika geraten sich rund um den Globus in die Haare

Chinas Nationaler Volkskongress hat am Donnerstag grünes Licht gegeben für ein umstrittenes Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone Hongkong. Das Gesetz sieht vor, dass China inskünftig mit eigenen Sicherheitskräften gegen «subversive» und «separatistische» Aktivitäten in Hongkong vorgehen kann. Der Beschluss dürfte das vorzeitige Ende der Hongkonger Demokratiebewegung bedeuten. Aktivisten befürchten, die Finanzmetropole werde sich bald nicht mehr von anderen chinesischen Städten unterscheiden.

Die neue Härte Pekings gegenüber der einstigen britischen Kronkolonie heizt auch den kalten Konflikt zwischen China und den USA weiter an. US-Aussenminister Mike Pompeo hat angekündigt, die Sonderbehandlung von Hongkong (etwa die Befreiung von Strafzöllen) sei nicht länger gerechtfertigt. US-Präsident Donald Trump hat «sehr starke Schritte» versprochen und setzt im Wahlkampf vieles auf die Karte China. Er wirft seinem Kontrahenten Joe Biden vor, zu nett mit Peking umzuspringen.

Amerika fliegt Asylbewerber ein, China Ärzte

Hongkong ist nicht das einzige Feld, auf dem sich China und die USA gegenüberstehen. Augenfällig sind die Entwicklungen in Lateinamerika. Der Kontinent steht stellvertretend für den Wettstreit der beiden Staaten um globalen Einfluss. Und China macht in den Augen der Lateinamerikaner die deutlich bessere Falle. Das zeigt sich symbolisch an den Flugbewegungen. Amerika bringt abgeschobene Asylbewerber zurück. In mehreren bestätigten Fällen brachten sie das Coronavirus aus den USA mit in ihre Heimatländer. Die Abschiebungsflüge, die von US-Metropolen her Haiti, Guatemala oder Honduras ansteuern, laufen auf Hochtouren.

Ganz andere Signale sendet China. Statt mit abgeschobenen Glücksrittern und Coronaviren beliefert das Riesenreich etwa Venezuela, Chile, Argentinien und Mexiko mit Flugzeugladungen voller Atemschutzmasken, Schnelltests, Beatmungsgeräten und ganzen Ärztebrigaden. Kurz: Während die USA Probleme nach Lateinamerika exportieren, bringt die chinesische Maskendiplomatie Linderung.

Der geopolitische Wettlauf zwischen China und den USA bekommt in der aktuellen Krise spürbar neuen Zündstoff. Ging China früher einer direkten Konfrontation mit den USA in deren Hinterhof aus dem Weg, reagiert es nun zunehmend gereizt auf Anfeindungen von Donald Trump oder dem brasilianischen Präsidentensohn Eduardo Bolsonaro, der China Schuld an der Pandemie gab.

Chinas grosses Ziel rückt in greifbare Nähe

Ungewohnt harsch forderte der chinesische Botschafter eine Entschuldigung – die er auch prompt bekam. Es läge ihm fern, China zu beleidigen, sagte Bolsonaro an die Adresse des wichtigsten Handelspartners Brasiliens. Huawei baut in dem Land in Zusammenarbeit mit brasilianischen Telefongesellschaft Oi die 5G-Technologie aus, Alibabas Ableger AliExpress gehört zu den wichtigsten Onlineshops. Auch für Peru, Chile und Argentinien ist China nach zwei Jahrzehnten fleissiger Aufbauarbeit inzwischen der wichtigste Handelspartner.