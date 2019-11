Amerikanischer EU-Botschafter zur Ukraine-Affäre: «Alle wussten es»

Er habe Trump damals gesagt, Selenski «liebt Ihren Arsch» – «das klingt wie etwas, das ich sagen würde», sagt der 62-Jährige und lächelt dabei verschmitzt – und der neue ukrainische Präsident werde alles tun, was Trump von ihm verlange.

Zum Beweis legt der ehemalige Geschäftsmann neue E-Mails vor und spricht über Konversationen mit Trump und seinem Vize Mike Pence. Dabei erwähnt er auch ein etwa fünf Minuten langes Telefongespräch, das er, Sondland, am 26. Juli führte, als er sich in Kiew aufgehalten hatte.

Sondland bestätigt damit vor laufenden Kameras, was die Demokraten seit geraumer Zeit behaupten: Der amerikanische EU-Botschafter handelte nicht auf eigene Faust, sondern auf Anweisung von Präsident Trump und in Absprache mit Aussenminister Mike Pompeo.

Im Gegenzug wurde Selenski ein prestigeträchtiges Treffen mit Trump im Weissen Haus versprochen. Sondland sagt aber auch: Er habe nicht versucht, dieses Gegengeschäft, das im Zentrum eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump steht, über einen «irregulären Kanal» abzuwickeln, so wie dies andere Zeugen behauptet hätten.

Deshalb gibt Sondland, ehemaliger Hotelier und diplomatischer Novize, bereits in seiner einführenden Stellungnahme vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses zu Protokoll: Zweifelsohne habe es im Zusammenhang mit der Ukraine ein «quid pro quo» – ein gegenseitiges Geben und Nehmen gegeben: Amerikanische Offizielle hätten Druck auf den neuen ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski ausgeübt, damit dieser öffentlich bekannt gebe, ukrainische Ermittlungsbehörden würden Ermittlungen im Zusammenhang mit politischen Gegnern des amerikanischen Präsidenten Donald Trump aufnehmen.

Es dauert nicht lange, bis der amerikanische EU-Botschafter Gordon Sondland klar macht: Er hat kein Interesse, in der Ukraine-Affäre als Sündenbock in die Geschichtsbücher einzugehen.

Immerhin: Nicht alles, was Sondland sagt, ist schlecht für Trump. Er gibt zu Protokoll, dass er keine direkten Anweisungen vom Präsidenten erhalten habe: «Ich habe nie vom Präsidenten gehört, dass die Hilfe von der Ankündigung von Untersuchungen abhängig ist.» Vielmehr hätten er und seine Mitstreiter umgesetzt, was der persönliche Anwalt Trumps, der ehemalige New Yorker Stadtpräsident Rudolph Giuliani, ihnen ausgerichtet habe.

Auch sagt Sondland, dass ihm erst im August bewusst geworden sei, dass die amerikanischen Hilfsgelder an die Ukraine, die im Juli auf Befehl des Präsidenten auf Eis gelegt wurden, nur dann freigegeben würden, wenn Selenski öffentlich eine Stellungnahme über den Beginn der geforderten Ermittlungen abgebe. Und, Sondland sagt auch, dass ihm der Konnex zwischen Burisma und den Bidens nicht bewusst gewesen sei.

Die Republikaner haben damit genug gehört. «Eine Farce» sei das ganze Verfahren gegen Trump, sagt der Abgeordnete Lee Zeldin, ein Verbündeter des Präsidenten.