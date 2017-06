Helmut Kohl ist nach Angaben der deutschen Bild-Zeitung am Freitag verstorben. Deren Chefredaktor Kai Diekmann gilt als enger Vertrauter von Kohl.

Den Angaben zufolge starb Kohl am Morgen in seinem Haus in Ludwigshafen. Seit einem Sturz und Schädel-Hirn-Trauma 2008 war er schwer krank, sass im Rollstuhl und konnte nur schwer sprechen. 2015 hatte sich sein Zustand deutlich verschlechtert.

Nach Operationen lag er monatelang im Spital. Im Herbst kehrte Kohl aber wieder in sein Haus in Ludwigshafen-Oggersheim zurück, wo er zuletzt im April 2016 noch Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban empfing.

Politische Vermächtnis

Helmut Kohl ist als Kanzler der Einheit in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eingegangen. 1989/1990 gestaltete er die Vereinigung des nach dem Zweiten Weltkrieg geteilten Deutschland – der BRD mit der DDR – entscheidend mit. Mit dem Fall der Mauer am 9. November 1989 zeichnete sich das Ende der DDR ab.