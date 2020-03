Aids-Krise liefert Millionen Südafrikaner dem Corona-Virus aus

Südafrika betritt «Neuland», titelte diese Woche das südafrikanische Gesundheitsmagazin «Bhekisisa». Während das Corona-Virus derzeit die ganze Welt vor Fragen stellt, sei das Land am untersten Zipfel Afrikas das «erste Land, das mit dem neuen Virus und gleichzeitig einer grossen Belastung durch HIV und Tuberkulose kämpft.»

Knapp acht Millionen Südafrikaner leben mit dem HI-Virus. Das entspricht etwa jedem siebten Erwachsenen. Noch ist völlig unklar, wie eine derart grosse Bevölkerungsgruppe mit einem bereits geschwächten Immunsystem auf das Corona-Virus reagiert. Doch Experten schlugen in den vergangenen Tagen vermehrt Alarm.

Bisher war in der Kaprepublik nicht das Elend in den Townships, sondern die Mittel- und Oberschicht das Gesicht des Corona-Virus. Zunächst waren alle bestätigten Covid-19-Fälle in Südafrika aus Europa importiert. Die Erkrankten waren in den vergangenen Wochen nach Italien, Deutschland, Österreich, Portugal, in die Schweiz und die Türkei gereist, wo sie sich ansteckten. Seit dem Wochenende scheinen aber auch lokale Ansteckungen am Vormarsch.

Einreiseverbot aus Europa

Am Donnerstag gab es 62 Infizierte. Shabir Madhi, Experte für Infektionskrankheiten an der Universität Witwatersrand bei Johannesburg, nannte die Erwartung, dass von dem Virus nur Globetrotter betroffen blieben, «hoch optimistisch». Am Sonntag verkündete Präsident Cyril Ramaphosa die Schließung von Schulen sowie ein Einreiseverbot aus mehreren europäischen Ländern.

Wie HIV-Patienten auf das Virus reagieren, darüber gehen die Meinungen auseinander. Das Programm der Vereinten Nationen für HIV/Aids (UNAIDS) beschwichtigt: «Wir müssen hervorheben, dass es derzeit keinen eindeutigen Beweis dafür gibt, dass Menschen, die mit HIV leben, einem massgeblich höheren Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind, oder dass Infizierte einen schlechteren Ausgang zu befürchten hätten», so Direktorin Winnie Byanyima letzte Woche.