Afrika will die Waffen zum Schweigen bringen

Zwei Millionen: So viele Menschen wurden in Afrika allein im vergangenen Jahrzehnt erschossen. Das entspricht einem Toten alle drei Minuten. Die Afrikanische Union (AU), ein Länderbund mit 55 Mitgliedstaaten, hat sich für 2020 ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Sie will alle Kriege, Bürgerkriege, geschlechterspezifische Gewalt und Konflikte auf dem Kontinent beenden. Das ambitionierte Projekt läuft unter dem Motto «Silencing the Guns» («Die Schusswaffen zum Schweigen bringen»).

Viele Beobachter sind allerdings pessimistisch. Trotz der Fortschritte, die Afrika im Kampf gegen die Gewalt gemacht hat, sei das Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Das «Institute for Security Studies» (ISS), eine Denkfabrik im südafrikanischen Pretoria, glaubt, die Regierungen müssten «Wunder wirken», um ihr Ziel zu erreichen.