Ans Tageslicht gekommen war die Modem-Affäre durch die Aussage einer Europa-Abgeordneten des Front National, die sich darüber aufhielt, dass während des Präsidentschaftswahlkampfes nur ihre Kandidatin Marine Le Pen wegen EU-Scheinjobs unter Beschuss geraten war.

Weshalb Macron so lange zögerte

Die Causa Modem ist eigentlich ein Konzentrat der Fillon- und Le-Pen-Affären, die den Ausgang der Präsidentschaftswahlen möglicherweise entscheidend beeinflusst haben. Macron hatte deshalb gar keine andere Wahl, als sich so schnell wie möglich von den belasteten Ministern zu trennen. Dass er lange – zu lange – zögerte, kann man bis zu einem gewissen Masse nachvollziehen: Der Präsident verdankt seine Wahl sehr direkt sowohl Ferrand wie Bayrou.

Ferrand war als erster Sozialist in die Macron-Bewegung En Marche übergelaufen. Er zog das ganze sozialliberale Lager mit sich und baute En Marche als Generalsekretär zu der Wahlmaschine auf, die alle übrigen Parteien überrollte. Bayrou wiederum verzichtete auf seine eigenen Kandidaturpläne, um mit Macron gemeinsame Sache zu machen. Beides könnte durchaus die vier Prozentpunkte ausgemacht haben, die Macron am Schluss von Fillon trennten.

Wenn Macron möglichst lange an Ferrand und Bayrou festhielt, dann auch, weil ihr Rücktritt aus ihrer persönlichen Warte überaus hart ist. Der Arbeitersohn Ferrand hatte sich jahrzehntelang aus der Lokalpolitik bis in die höchsten Pariser Sphären hochgearbeitet und konnte seinen Ministerposten als gerechten Lohn dafür ansehen. Bayrou, eine der prägenden Figuren der jüngeren französischen Politik, hatte es nie ganz ins Élysée geschafft und wollte nun als Justizminister einen starken Schlusspunkt unter seine lange Karriere setzen.

Letzte Nachwehen der Fillon-Affäre

Wie Goulard und de Sarnez verstehen die beiden wohl nicht – oder erst zu spät –, wie ihnen geschieht: Noch vor einem Jahr waren diese Praktiken in Paris sehr verbreitet gewesen. Womöglich alle französischen Parteien «finanzierten» sich zum Teil über Assistenten im Europaparlament. Und in der Pariser Nationalversammlung beschäftigten 120 Abgeordnete Familienangehörige (Mätressen ausgenommen). All dies sind letztlich Nachwehen der Fillon-Affäre, die eben nur eine von vielen war. Schon damals hatten in Paris viele Politexperten gemutmasst, dass nach den Wahlen einige andere Parteileichen aus den Kellern geholt würden.