In den Chat-Protokollen beleidigte Arppe offenbar Parteikollegen, politische Gegner und ausserparlamentarische Bündnispartner heftig. Seine Angriffe wechseln zwischen alltäglichen Banalitäten und brutalen Gewalt- und Vergewaltigungsfantasien, schreibt die TAZ.

So habe er in einer Nachricht vom 17.3.2012 fantasiert, wie er mit einem Freund gegen einen Bekannten vorgehen könnte: «Vielleicht sollten wir (Name) Mutter entführen, sie brutal vergewaltigen lassen von einem wilden Schimpansen und ihm (dem Bekannten) dann jeden Tag einen Finger zuschicken.»

Am 16. Februar 2012 schreibt er: «Dann besaufen wir uns hemmungslos und pissen alles voll. Anschliessend laden wir uns einen Stricher ein, vergewaltigen ihn und essen danach seine Leiche auf.»