870 Kilo reinstes Kokain an Frankreichs Strände gespült – einsammeln verboten

Die Pakete sind so gross wie Schuhkartons, der Inhalt ist extrem rein: An die Atlantikküste Frankreichs sind 870 Kilo Kokain gespült worden. Fast gleichzeitig ist es in Italien zu einen Rekordfund gekommen: 1200 Kilo Kokain sind im Hafen Gioia Tauro in Kalabrien in Bananenkisten entdeckt worden.