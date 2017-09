Sabine Wendrich geht zufällig am Café vorbei, die beiden kommen ins Gespräch. Es geht, wie so oft in den letzten Monaten, um die Bewohner in den Blöcken in Obermehler, einige hundert Meter die Hauptstrasse hoch, direkt vor den Toren Schlotheims. «Ohne Pfefferspray», sagt die 48-Jährige, «gehe ich als Frau hier abends nicht mehr auf die Strasse.»

In Schlotheim, einer verschlafenen Kleinstadt im thüringischen Unstrut-Hainich-Kreis, 50 Autofahrtminuten von Erfurt entfernt, geht ein Riss durch die Bevölkerung. Seit 2015 leben 600, zeitweise 800 Asylsuchende aus aller Welt in einer Häuserüberbauung gleich am Stadtrand. 800 Schutzsuchende auf 3600 Einwohner. Schlotheim ist eine verschuldete Gemeinde, die Gegend strukturschwach mit überdurchschnittlich hoher Arbeitslosigkeit und seit der Wende schrumpfender Bevölkerung. Geld für Infrastrukturprojekte stand hier jahrelang nicht zur Verfügung, Ausländer lebten in dem Ort so gut wie keine. Nun sanieren sie in Obermehler für viel Geld Wohnhäuser für Flüchtlinge, in den örtlichen Netto kommen Grossfamilien zum Einkauf, die anders sind als die Schlotheimer. Frauen mit Kopftüchern, Männer mit dunklem Teint, junge Burschen, die eine Sprache sprechen, die hier keiner versteht.

Vergiftetes Klima

890'000 Flüchtlinge nahm Deutschland 2015 auf, 2016 kamen weitere 280 000 Asylsuchende hinzu, auch in diesem Jahr suchten einige Schutz in Deutschland. Die Flüchtlingskrise hat das Land vor eine grosse Herausforderung gestellt. Doch die Flüchtlinge sind – mit Ausnahme des TV-Duells vom vergangenen Sonntag – im aktuellen Bundestagswahlkampf nur am Rande ein Thema. Dabei steht das Land vor einer Mammutaufgabe. Noch vor zwei Jahren jubelte die Industrie über den Zuzug sehnlichst gesuchter Facharbeiter aus aller Welt. Die nackten Zahlen zeigen jedoch, dass heute nur jeder Zehnte, der 2015 nach Deutschland gekommen ist, einen Job hat. Die Bundesagentur für Arbeit rechnet damit, dass bis 2020 die Hälfte der Geflüchteten in Arbeit sein werde.

Frank Freudenberg, evangelischer Pfarrer der Kleinstadt, sitzt in seinem kleinen Büro im Pfarrhaus und stapelt Werbeflyer für den Schlotheimer Stadtlauf vom 9. September. Die will er später in der Asylbewerber-Siedlung vorbeibringen. Er hofft, dass möglichst viele der Schutzsuchenden teilnehmen, damit es ein Miteinander von Flüchtlingen und Einheimischen beim Sportanlass gibt. «Ja, die Bevölkerung ist gespalten, seitdem die Flüchtlinge hier sind», sagt der 43-Jährige.