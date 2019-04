«Wir sind beunruhigt über die zunehmende ethnische Polarisierung. Politische Parteien nutzen unverhohlen rassistische Tendenzen aus» – Sorge schwang in der Stimme des Freiheitskämpfers und Erzbischofs Desmond Tutu mit, als er 1994, kurz nach Anbruch der Demokratie in Südafrika, über die Spannungen im Land sprach. Ein Vierteljahrhundert später sind seine Bedenken wieder aktuell.

Am 27. April feiert Südafrika den 25. Jahrestag der ersten demokratischen Wahlen. Der Urnengang, der Nelson Mandela zum ersten schwarzen Präsidenten machte, gilt als offizielles Ende der Apartheid. Seitdem ist die Bilanz gemischt, was Versöhnung und Entwicklung angeht. Millionen Südafrikanern hat der demokratische Wandel Strom, fliessendes Wasser und Sozialleistungen gebracht. Es herrscht Redefreiheit, die Justiz arbeitet unabhängig. Auf dem Kontinent ist Südafrika eines der fortschrittlichsten Länder.

Schule trennt nach Hautfarbe

Was die Versöhnung betrifft, scheint Nelson Mandelas Regenbogennation drauf und dran, sich als Vielvölkerstaat zu finden – allerdings mit Rückschlägen. So sorgten in den vergangenen Jahren wiederholt rassistische Vorfälle für Schlagzeilen. Zu Jahresbeginn herrschte nationale Empörung, nachdem eine Schule die Lernenden am ersten Schultag offenbar nach Hautfarbe trennte. Bildungsexperten überraschte dies nicht, sie warnten: Südafrikas Schulen seien nach wie vor Brutstätten von Rassismus.

Extremisten stochern dort herum, wo es schmerzt – das ist in Südafrika immer noch die Beziehung zwischen den einzelnen Volksgruppen. Die Provinz Nordkap, rissige Erdstrassen, roter Staub: Hier soll 25 Jahre nach Einzug der Demokratie «Eureka» entstehen, eine Siedlung, ausschliesslich für weisse Südafrikaner. Jedem, der mit ihm gegen die «Entwurzelung der weissen Rasse kämpft», verspricht Gründer Adriaan Nieuwoudt ein Grundstück auf seinem Land.

Doch auch Politiker sorgen für Aufsehen. Wie etwa der Anführer der Wirtschaftlichen Freiheitskämpfer (EFF), Julius Malema. Nachdem der Chef der zweitgrössten Oppositionspartei in der Vergangenheit forderte, «Buren zu erschiessen», wetterte er nun auch gegen Südafrikas indische Minderheit.

Der regierende Afrikanische Nationalkongress (ANC) versucht sich in seiner traditionellen Rolle als Versöhner – nur glauben wollen ihm immer weniger Südafrikaner. «Unsere Regierung hat die grossartige Tradition aufgegeben, Versöhnung zwischen den Volksgruppen zu fördern, wie Nelson Mandela es tat», bemängelte vor kurzem Alt-Präsident und Nobelpreisträger Frederik Willem de Klerk. Er kritisiert Entscheidungen, durch die der ANC zu den ethnischen Spannungen beitrage. Vergangenes Jahr etwa sprach sich das Parlament für Landenteignungen ohne Entschädigung aus. Das sei nötig, um das Erbe von Kolonialismus und Apartheid umzukehren. Aber viele Experten sind skeptisch. Sie fürchten nicht nur negative Auswirkungen auf Südafrikas ohnehin schon angeschlagene Wirtschaft und auf die Ernährungssicherheit; auch die Beziehungen zwischen den einzelnen Volksgruppen würden unter der Landreform leiden.