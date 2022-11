Personalmangel hin oder her: Grenchen spielt gutes Volleyball

Volleyball 1. Liga «Wir hatten mehr Glück als Verstand» – Die Volleyballerinnen des TV Grenchen sind trotz Personalmangel erfolgreich Dass die Volleyball-Abteilung des TV Grenchen nach neun gespielten Runden auf dem hervorragenden zweiten Platz klassiert ist, darf als kleine Sensation eingestuft werden. Noch bis kurz vor der Saison verfügte man über keine gelernte Passerin und war alles andere als breit aufgestellt. Michael Höchner Jetzt kommentieren 24.11.2022, 05.00 Uhr

Die Volleyballerinnen des TV Grenchen. zvg

21 Punkte und nur zwei Niederlagen: Die Volleyballerinnen des TV Grenchen zeigen in dieser Saison überzeugende Leistungen und müssen sich in der Tabelle der 1. Liga Gruppe B nur hinter Franches-Montagne einordnen.

Lange sah es für den TVG sogar noch besser aus. In der aktuellen Saison war man nie schlechter als auf dem Platz 2 klassiert und gewann die ersten sechs Partien hintereinander. Erst gegen die Tabellenführerinnen aus dem Jura sowie gegen Münchenbuchsee setzte es in den letzten drei Spielen zwei Niederlagen ab.

Dass man in der Tabelle so gut dasteht und im Rennen um die beiden Play-Off Plätze mit dabei ist, überrascht alle Beteiligten. Noch bis kurz vor Saisonstart wusste das Team rund um Trainerin Ilena Friedrich nämlich nicht, ob und in welcher Form man den Meisterschaftsbetrieb in Angriff nehmen würde. Der Grund: Es fehlten zwei Passerinnen.

Fehlende Passerinnen

Seit April trainierten die Grenchnerinnen ohne gelernte Passerinnen und mussten auf dieser Position immer wieder rotieren. Da es keine Möglichkeit gab, Juniorinnen aus dem eigenen Verein hochzuziehen und da mit den anderen 1. Liga Teams von Aarberg und Nidau der Transfermarkt im Umkreis von 20 km nichts mehr hergab, stellte man sich auf das Schlimmste ein.

Die naheliegendste Option war es, die Rolle der Passerin unter den verbleibenden Spielerinnen aufzuteilen und bei jeder Rotation das Beste herauszuholen. «Wir versuchen es durchzuziehen, komme was wolle», lautete die Kampfansage von Friedrich noch vor der Saison. Gekommen sind dann doch noch zwei Passerinnen. Ein Coup für Trainerin Friedrich, welche damit das ohnehin schon dünn aufgestellte Team entlasten kann:

«Wir hatten mehr Glück als Verstand, dass wir am Ende noch zwei Passerinnen gefunden haben, die sich für uns entschieden haben.»

Der TV Grenchen liegt in der 1. Liga Gruppe B auf dem zweiten Platz. zvg

Von den Ligakonkurrentinnen Franches-Montagne stiess Audrey Weber zum Team. Die Passerin war lange verletzt gewesen und startete bei Grenchen einen Neuanfang. Bereits ihre Schwester Laurane Weber ist für Grenchen als Libera im Einsatz. Die zweite Verstärkung heisst Laura Bur, welche einst für den TV Solothurn auflief, aber in den letzten Jahren aufgrund des Studiums nicht mehr Volleyball spielte.

Überragender Teamgeist

Auf den letzten Drücker noch echte Verstärkung ins Boot holen zu können ist aber nicht alles. Dass die Neuzugänge direkt zünden, ist keine Selbstverständlichkeit und unterstreicht den Glücksgriff der Grenchnerinnen. «Wir sind innert kürzester Zeit zusammengewachsen. Dadurch, dass viele Spielerinnen schon seit Jahren zusammenspielen, war es auch einfacher, die Neuen zu integrieren», erklärt Friedrich und lobt auch die Neuzugänge:

«Die beiden Passerinnen haben sich bereit gezeigt, sich voll auf das Team einzulassen.»

Erst zwei Niederlagen musste das Team von Ilena Friedrich hinnehmen. zvg

Der Zusammenhalt des Teams ist eine der grössten Tugenden der Grenchnerinnen. Neben spielerischer Qualität und Erfahrung, die sie bereits in den letzten fünf Jahren unter Beweis stellten, ergibt dies die perfekte Mischung, um in der 1. Liga vorne mitzuspielen. Nach dem fünften Platz in der Vorsaison hat man sich dieses Jahr das Ziel gesetzt, in die Top vier vorzustossen.

Trotz des guten Saisonstarts ist die Anpassung des Saisonziels beim TV Grenchen zumindest bis Weihnachten kein Thema, wie Friedrich erklärt: «Wir wollen den Druck nicht erhöhen, weshalb wir uns im Team wahrscheinlich dazu entscheiden werden, das Ziel beizubehalten, aber trotzdem weiterhin ambitioniert zu sein.»

Nichtsdestotrotz wäre eine Qualifikation für die Playoffs (Top zwei) ein wünschenswerter Erfolg. 2020 standen die Volleyballerinnen des TV Grenchen zuletzt im «Playoff-Final», dieser wurde allerdings aufgrund von Corona nie gespielt.

