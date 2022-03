Lommiswil: Time to say Goodbye beim Akkordeon Orchester

Lommiswil Das Akkordeonorchester verabschiedete sich mit einem letzten Konzert Ein letztes Konzert setzte den Schlusspunkt hinter eine über 70-jährige Vereinsgeschichte in Lommiswil. Hans Blaser Jetzt kommentieren 20.03.2022, 17.52 Uhr

Der letzte Auftritt des Akkordeon-Orchesters Lommiswil. Hans Blaser

Gegründet wurde das Akkordeonorchester Lommiswil am 13. Juli 1949 im Restaurant Lamm. Es nannte sich damals Handharmonikaclub Jurablick. Diesen Namen brauchte man aber kaum. Für seine Auftritte nannte man sich Handharmonika Club Lommiswil.

Acht Präsidenten, aber auch Präsidentinnen führten seitdem den Club. So nannte er sich auch noch 1999. Da feierte er sein 50-Jahr-Jubiläum. Erstaunlicherweise tat er das schon mit den heutigen Mitgliedern, wenn man von Perkussionisten absieht.

Präsidentin Conny Schwiete musste die Mitgliederliste konsultieren, um diese Feststellung zu bestätigen. Den letzten Eintritt – ­bezogen auf das Instrument Akkordeon – habe man vor 23 Jahren dokumentiert. Den frühesten Eintritt der aktiven Mitglieder fand sie im Jahr 1988.

Mit dem neuen Namen kam ein neues Repertoire

Zwei Jahre nach dem Jubiläum fand man aber, dass dieser Name nicht mehr so recht in das neue Jahrhundert passe, und legte sich 2001 den heutigen Namen Akkordeonorchester Lommiswil (AOL) zu. Das ist bemerkenswert für einen Verein, bei dem Tradition so viel bedeutet.

Präsidentin Conny Schwiete in Aktion. Die Sängerin Martina Krähenbühl Priska Müller mitten im Orchester Doris Brügger, willkommene Verstärkung Roland Schäppi konzentriert.

So waren die Eltern einiger der heutigen Mitglieder auch schon Mitglieder, auch die Mutter der heutigen Präsidentin. Mit dem Wechsel am Dirigentenpult 2002, also vor genau 20 Jahren, änderte sich auch das Repertoire. Die gängige Literatur für Akkordeonorchester war extra dafür komponiert oder bediente sich bei der sogenannten Leichten Klassik. Diese Noten und Partituren wanderten nun ins Archiv.

Nach acht Dirigentinnen und Dirigenten, die sich noch daraus bedient hatten, übernahm der Spanier José de Mena die musikalischen Geschicke des Vereins. Er ist zwar ursprünglich Perkussionist, hat aber schon in den verschiedensten Musikbereichen Erfahrungen gesammelt. Ob das Ziel bloss war, sich von anderen Vereinen abzusetzen oder einfach mehr Publikum und auch Nachwuchs zu generieren, weiss man heute nicht mehr so genau.

Wechsel der Stilrichtung bereitete Mühe

Jedenfalls fanden nun inter­nationale Hits den Weg ins ­Repertoire. Oft waren das Kompositionen aus der Unterhaltungsmusik. Oft waren und sind es aber auch Titelmelodien bekannter Filme oder ganzer Filmserien. Dass es davon meist schon Arrangements für verschiedenste Besetzungen gab – aber nicht für Akkordeonorchester – kümmerte De Mena wenig. Er arrangierte sie seither und bis heute kurzerhand selber – auch für das Abschiedskonzert.

Die Aktiven gestehen, dass ihnen damals der Wechsel der Stilrichtung Mühe bereitete. Davon war am Abschiedskonzert jedoch gar nichts zu spüren. Zu sehr ist die musikalische Wundertüte José De Mena im Verein integriert. Dank seiner familiären Verbindungen in seiner Heimat konnte auch einer der Höhepunkte der Vereinsgeschichte, die Konzertreise nach Spanien im Juli 2018, realisiert werden.

Jetzt war «Time To Say Goodbye»

Das Konzert gestaltete das AOL in zwei Teilen. Eröffnet hat es sein Konzert aber nicht selber. Das wurde übernommen vom eigenen Perkussionsensemble des Dirigenten José De Mena. Geteilt wurden beide Teile nebst der Pause auch durch zwei Beiträge des Musikschulensembles von Ernst Rohrer. Den ersten davon spielte es allein, den zweiten zusammen mit dem AOL. Das waren Momente, wo wirklich Akkordeonklänge im Vordergrund standen.

Den ersten Konzertteil des AOL bestimmten vorwiegend Titel, welche erst durch bekannte Männerstimmen Hits wurden. Die hatten sie teilweise gar nicht selber geschrieben. Vertreten waren etwa Brian Adams, Joe Cocker, Büne Huber und Robbie Williams. Den zweiten Konzertteil ­bestimmten hauptsächlich Medleys. Alle standen für eine bestimmte Zeitspanne. Sie reichten von Rock and Roll über Woodstock und Abba Gold bis Supertramp. Entsprechend weckten sie bei nahezu allen im Saal Erinnerungen.

Sound war da – sogar im Übermass. Orchestrierung war kaum und Akkordeon noch weniger spürbar. Der musikalische Genuss hätte höher ausfallen können, wenn das Mischpult subtiler bedient worden wäre. Davon hätte auch die Sängerin Martina Krähenbühl profitiert, die bei mehreren Titeln ans Mikrofon trat. Nach emotionalen Abschiedsworten beschloss «Time To Say Goodbye» den Abend.

