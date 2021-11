Schiefe Ebene: Der FC Lommiswil will sein Spielfeld begradigen

Lommiswil Schiefe Ebene: Der Fussballclub Lommiswil sucht 780'000 Franken für die Sanierung der Weihermutte Kein Fussballplatz ist so schräg wie der Fussballplatz östlich des Dorfes am Waldrand. Kommt hinzu, dass der Boden in einem desolaten Zustand ist und dringend saniert werden muss.

Oliver Menge Jetzt kommentieren 05.11.2021, 05.00 Uhr

Hoffen auf eine Begradigung des Spielterrains: v.l.: Fabian Käch, (Sportchef), Lars Herzog, (Leiter Sponsoring), Jean-Claude Gerber (Präsident FC Lommiswil) Tom Ulrich

Zwei Meter und 60 Zentimeter beträgt der Unterschied vom höchsten Punkt bei der Match-Uhr diagonal hinunter bis zu den Zuschauerplätzen vor dem Klubhaus. Die Weihermutte ist bei den Gegnern des Vereins, dessen 1. Mannschaft in der 2. Liga spielt, gut bekannt und man richtet sich bei der Platzwahl danach aus. Keiner will, wenn er etwas müde wird, in der zweiten Halbzeit ständig nach oben rennen müssen.



Doch die Neigung ist noch längst nicht das grösste Problem des Platzes, der vor 55 Jahren, 3 Jahre nach der Vereinsgründung des FC Lommiswil 63, in Betrieb genommen wurde. Damals verfügte man nicht über die modernen Mittel, um einen Fussballplatz auch über die Dauer bespielbar halten zu können. Will heissen, der Platz wird nicht richtig entwässert und im Rasen findet man viele Schädlinge, erklärt Sportchef Fabian Käch. «Der Boden ist über die Jahre ziemlich zusammengetreten worden.»

Boden lässt weder Wasser noch Sauerstoff durch

Das zeigten auch Untersuchungen mit Sondierungen, die von einer Spezialfirma durchgeführt wurden: Im rund 70-seitigen Dokument steht unter anderem, dass in einem Meter Tiefe der Boden weder Wasser noch Sauerstoff durchlässt. An der Oberfläche wachsen nur noch einjährige Rispengräser, die nicht besonders widerstandsfähig sind und nicht nachwachsen, wenn sie einmal ausgerissen sind. Es brauche nur eine längere Nassperiode, um den schlecht verwurzelten Rasen nachgeben zu lassen. «Dann haben wir lauter kahle Stellen, die man neu ansäen muss», sagt Käch.



Mit anderen Worten: Eine simple Sanierung des Platzes genügt nicht. Der ganze Aufbau des Untergrunds muss neu hergestellt werden. Und wenn man schon dabei ist, soll der Juniorenplatz hinter dem Klubrestaurant ebenfalls saniert und vergrössert werden. Nicht etwa, weil das «grad so gäbig ginge», sondern weil der Platz auf diese Weise die geforderte Minimalgrösse für ein Aktivspielfeld erreicht. «Wir haben die Möglichkeit, den Platz etwas zu verlängern», sagt Käch.



Situation beim Fussballplatz Lommiswil. Oliver Menge

Der Fussballclub hat eine Firma ins Auge gefasst, die Rasenplan GmbH, ein spezialisiertes Planungsbüro, das die Planung übernehmen soll. In Lommiswil soll auf dem neuen Untergrund einen Winternaturrasen angesät werden, der während 11 von 12 Monate im Jahr bespielbar ist und dem Club für die nächsten 50 Jahre einen tollen Fussballplatz garantiert.

Die Schräge kann man zwar nicht ganz rausbringen, die Differenz zwischen höchstem und tiefstem Punkt werde aber als Kompromiss nur noch 1 Meter 20 Zentimeter betragen. «Wenn wir den Platz ganz ausebnen, würde man von den Zuschauerplätzen im Klubrestaurant in der nordöstlichen Ecke aus an eine Wand blicken – wir können auch nicht so tief graben und so viel Material rausnehmen auf der Südwestseite», erklärt Käch.



Gemeinderat hat das Thema noch nicht verhandelt

Das alles kostet, man spricht von 780'000 Franken in der Grobkostenschätzung von Rasenplan GmbH. Der Fussballclub hat von der Generalversammlung die Kompetenz erhalten, einen Kredit bis zu 300'000 Franken aufzunehmen, der Kanton hat bereits einen Betrag aus dem Sportfonds zugesichert.

Aber man hofft seitens des FC Lommiswil auf eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde und allenfalls auch auf Beiträge von anderen Gemeinden, die Kinder nach Lommiswil ins Fussballtraining schicken. «Wir haben zwei Mannschaften mit Aktiven, 2. Liga und 4. Liga, dazu drei Seniorenmannschaften. Bei den Junioren zählen wir rund 80 Mädchen und Buben, die in sechs Mannschaften von Junioren A bis G spielen. Alleine bei den Kleinsten im F und G sind's rund 30 Kinder.» Viele dieser Kinder kommen aus Oberdorf oder Langendorf, die selber keine Fussballklubs haben.

Gemeindepräsidentin Daniela Tillessen sagt auf Anfrage, man sei sich im Gemeinderat durchaus bewusst, welchen gesellschaftlichen Beitrag die Vereine ganz allgemein für das Dorf leisteten, auch der Fussballclub. Das Projekt sei im Gemeinderat vorgestellt worden und komme sehr professionell daher. Aber der Gemeinderat habe sich noch nicht damit befassen können. Folglich werde die Sanierung des Platzes auch noch kein Thema sein für die Budget-Gemeindeversammlung im Dezember.

Tillessen stellt aber in Aussicht, das Geschäft möglicherweise an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung im nächsten Frühling vors Volk zu bringen, es gebe auch noch andere Themen, für die eine ausserordentliche Gemeindeversammlung nötig werde.

Zum Thema Beteiligung von anderen Gemeinden sagt sie, es seien erst informelle Gespräche geführt worden, aber noch nichts Konkretes entschieden worden, eben weil man das Geschäft noch nicht im Gemeinderat behandelt habe.

Hiobsbotschaft per Whatsapp

Für Käch, der zusammen mit dem Vorstand per Whatsapp über den Entscheid des Gemeinderats, vorerst nicht zu entscheiden, informiert wurde, eine Hiobsbotschaft. «Wir wollten mit den Arbeiten im Juni 2022 beginnen. Das wird nun unter Umständen nicht möglich sein.»

Der Fussballplatz Lommiswil fällt vom Süden nach Norden um 2,6 Meter ab und soll saniert werden. Tom Ulrich

Betreffend der Gespräche mit den anderen Gemeinden wollte der FC selber aktiv werden. «Der Gemeinderat Lommiswil hat aber angeboten, dies zu übernehmen. Aber bis jetzt haben keine Gespräche stattgefunden, was auch bedeutet, dass es auch nicht mehr reicht für eine allfällige Aufnahme ins Budget der Nachbargemeinden. Eine Stunde Betreuung pro Kind kostet bei uns 1.85 Fr. Das ist doch wirklich extrem günstig und sollte den Gemeinden auch etwas wert sein», sagt Käch.

Nun ist man auf der Suche nach Sponsoren und hat ein Crowdfunding gestartet, um allenfalls doch noch genügend Geld zusammenzubekommen, um schon nächstes Jahr mit den Arbeiten beginnen zu können. Denn auch der Beitrag des Kantons müsste eventuell erneut beantragt werden, wenn man mehr als ein Jahr zuwarten müsste. Das Crowdfunding läuft noch bis 15. November 2021.

Crowdfunding und Sponsoring: https://www.lokalhelden.ch/sanierung-fussballfeld. Weitere Infos: https://www.fclommiswil.ch/projekt-platzsanierung/.