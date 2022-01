Lommiswiler Vereine wehrten sich erfolgreich gegen "Putzgebühren"

Gemeinderat zurückgepfiffen Widerstand zu gross: Lommiswiler Vereine müssen Turnhallen-Reinigung doch nicht selbst berappen Die Idee, dass die Lommiswiler Vereine nach der Ablehnung des Budgets 2022 für die Desinfektion der Turnhallen zahlen müssen, hatte nur kurz Bestand. Der Widerstand war zu gross. Hanspeter Schläfli Jetzt kommentieren 18.01.2022, 11.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Turnhalle und Mehrzweckhalle Lommiswil. Hanspeter Bärtschi / SZ

Auf die Rückweisung des Budgets 2022 durch die Gemeindeversammlung reagierte der Gemeinderat umgehend mit einer neuen Gebühr in der Höhe von 220 Franken für die Nutzung der Turnhalle. Auf Druck der vielen Dorfvereine pfiff die Einwohnergemeinde die von einigen Nutzern als «Retourkutsche» empfundene Massnahme zurück. Der Lommiswiler Amtsschimmel ist also wieder in seinem Stall, die Gebühr bereits wieder abgeschafft.

Lommiswil ist reich. 3,7 Millionen Franken hat das Dorf mit knapp 1600 Einwohnern auf dem Konto, was pro Einwohner ein Vermögen von gut 2300 Franken darstellt. Trotzdem wurde an der letzten Gemeindeversammlung von 13. Dezember der Teufel an die Wand gemalt. Weil das geplante Budget für das Jahr 2022 einen Verlust von fast 900’000 Franken vorsah, gab es massiven Widerstand.

Um zu sparen, wurden aber nicht unnötige Ausgaben auf später verschoben oder ganz gestrichen, was jederzeit möglich gewesen wäre. Mit Beschluss durch 29 von 55 anwesenden Stimmberechtigten wurde das ganze Budget 2022 zurückgewiesen. Das war ein heftiger Paukenschlag. Dabei würde das Vermögen reichen, um noch drei weitere solche Defizite auszugleichen.

Wie aus der Hüfte geschossen

Der Gemeinderat reagierte sofort und verschickte noch im alten Jahr einen Newsletter an alle Haushalte, mit welchem die Bevölkerung über das weitere Vorgehen informiert wurde. In diesem Newsletter war zu lesen, dass die Vereine dieses Jahr eine Gebühr von 220 Franken für jeden Tag zahlen müssen, an dem sie die Turnhalle nutzen. Dies, um angesichts der Covid-Pandemie die Halle zu desinfizieren.

Als Legislaturziel hat die Gemeinde definiert, dass sie das «Freizeit- und Kulturangebot erweitern und ausbauen» will. Steht dazu eine Hallengebühr von 220 Franken nicht in einem krassen Gegensatz? «Nein», sagt Gemeindepräsidentin Daniela Tillessen zum Vorwurf, das sei eine Retourkutsche gewesen.

«Ohne genehmigtes Budget darf die Gemeinde nur noch Ausgaben tätigen, die durch Verträge oder Reglemente abgesichert sind.» Die Gemeinde müsse nun vor jeder Ausgabe abklären, ob diese seit der Rückweisung des Budgets noch erlaubt ist oder nicht, und es müsse immer schnell gehen. Das sei eine sehr schwierige Aufgabe, findet die Gemeindepräsidentin.

Alles bleibt, wie es war

Beim Fussballklub Lommiswil, seines Zeichens stolzer amtierenden Solothurner Meister, hätte man wohl schlicht auf die Hallentrainings verzichtet und sich draussen in der Kälte auf die Frühlingsrunde vorbereitet. Fürs Turnen, Unihockey oder Volleyballspielen ist dies aber nicht möglich. Die neue Gebühr hatte sich zum Beispiel für den TV Lommiswil auf eine Summe in der Grössenordnung von über 10’000 Franken pro Monat zusammengeläppert. So viel Geld kann ein Dorfverein schlicht nicht aufbringen.

«Zum Glück habe ich den Newsletter bereits im Internet gesehen, bevor er am 28. Dezember in Papierform verteilt wurde», sagt dazu Tobias Wenger, Präsident des Lommiswiler Turnvereins. Er habe zuerst einmal gewaltig gestaunt und dann die Mitglieder informiert, dass der TV Lommiswil diese Gebühr so nicht akzeptieren wolle.

«Ich habe mich mit den Vertretern der anderen Dorfvereine zu einem Gespräch getroffen. Wir durften unseren Standpunkt einer Delegation der Gemeinde darlegen und man ist uns sofort entgegengekommen», sagt Wenger. Und der TVL-Präsident betont: «Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zur Gemeinde und das wird auch so bleiben. Lommiswil ist ein lebendiges Vereinsdorf und das ist auch eine Wirkung der Förderung durch die Gemeinde.»

Ausserordentliche Gemeindeversammlung

«Man hat uns auf einmal sehr viel ins Aufgabenkörbchen gelegt, aber wir nehmen die Herausforderung an», sagt die Gemeindepräsidentin, die erst seit dem 1. August 2021 im Amt ist. Tillessen betont: «Die Vereine sind uns wichtig.» Man sei zur Erkenntnis gekommen, dass die wesentlichen Reinigungsaufwände unabhängig von der Art der Nutzung entstehen und dass die Vereine deshalb die Anlagen wie bis anhin kostenlos nutzen können.

Die Stimmung im Gemeinderat sei gut, mit Rücktritten müsse man wegen der jüngsten Entwicklungen nicht rechnen. Kurzfristig sei das alles ein «Chabis», mittelfristig aber eine grosse Chance, die Aufgaben der Gemeinde grundsätzlich zu überdenken:

«Ich hoffe, dass es uns gelingt, Mitte März eine ausserordentliche Gemeindeversammlung einzuberufen, um ein abgespecktes Budget vorzulegen, welches dann genehmigt wird.»

Das Ressort Sport und Kultur ist noch zu haben

Sparen sei jetzt wichtig. Der Gemeinderat wolle deshalb einen detaillierten Finanzplan für die nächsten fünf Jahre erstellen. Man könne aber nicht überall sparen. «Das Dorf ist gewachsen und damit kommen auch wichtige Aufgaben auf uns zu. Wir werden zum Beispiel nicht darum herumkommen, in Infrastruktur und Schulräume zu investieren.»

Im Lommiswiler Gemeinderat gibt es übrigens noch eine Vakanz: Das Ressort Sport, Freizeit und Kultur ist nicht besetzt. Vielleicht mit ein Grund, warum die Idee dieser hohen und letztlich für die Vereine untragbaren Hallengebühr nicht bereits im Gemeinderat gestoppt wurde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen