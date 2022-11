Pilotprojekt in Selzach: Wenn der Wald zum Schulzimmer wird

Waldunterricht Wald- und Naturpädagogik: Wie Ursula Fluri-Baumgartner den Wald zum Schulzimmer macht Den Wald hautnah erleben und dabei etwas lernen: das können Kinder bei Naturpädagogin Ursula Fluri-Baumgartner. Das Pilotprojekt des Forstdienstes Leberberg in Zusammenarbeit mit dem Kanton stösst bei den Schulen der Region auf Interesse. Wir begleiteten eine Gruppe Kinder beim Waldunterricht. Michelle Schmid Jetzt kommentieren 03.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Naturpädagogin Ursula Fluri und zwei Kindergartengruppen im Birchiwald Zuchwil. Bilder:Tom Ulrich

Kleine, eifrige Waldgäste stapfen in einer Reihe hinter Ursula Fluri her. Durch bunte Laubhaufen, zwischen jungen Eichen, geht sie über Stock und Stein voraus. Die Naturpädagogin schaut nach oben in die Bäume und streckt den Arm in die Luft. Sie zeigt mit dem Finger auf eine Eiche und ruft: «Kinder, schaut! Dort oben sitzt ein Specht.» Erstaunte Gesichter, manche noch verschlafen, schauen auf den ausgestreckten Finger und versuchen den etwas weit entfernten Vogel zu erkennen.

«Um heute zum Thema Vogel auch ein paar Vögel zu entdecken, brauchen wir unser Fernglas.» Eines der Kinder runzelt fragend die Stirn, ein anderes schaut in seiner Jackentasche nach, ob es eins dabei hat und wieder ein anderes hebt verwundert seine Augenbrauen. «Wisst ihr, wir haben nämlich alle eines dabei», schmunzelt sie. Fluri gestikuliert mit den Händen und schaut mit grossen Augen durch ihr imaginäres Fernglas.

Die jungen Waldgäste auf dem Weg zum Znüniplatz. Tom Ulrich

Weiter geht es, durch den Zuchwiler Birchiwald. Angekommen an einem sonnigen Plätzchen mit Waldsofa, das von riesigen Laubbäumen umgeben ist, führt die Naturpädagogin die zwei Kindergartenklassen in ein neues Thema ein. Extra für diesen Morgen hat Ursula Fluri ihnen den Einstieg in die Welt der Vögel vorbereitet. Bei den Vorbereitungen ist oftmals viel Fantasie gefordert und diese wird dann während des Unterrichts auch bei den Kindergartenkindern und Schülern angeregt. Denn für die Naturpädagogin ist klar:

«Nur was man kennt, kann man auch schätzen.»

Auch die Lehrpersonen der beiden Klassen sind dabei. Sie kamen mit dem Thema auf die Naturpädagogin zu und buchten sie für diesen besonderen Morgen. Während der waldpädagogischen Arbeit hält sich die eigentliche Lehrperson unterstützend im Hintergrund. So ist es für sie möglich, ihre Klasse aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen und allenfalls bei Konflikten zu vermitteln.

Das Znünifeuer darf eine der beiden anwesenden Lehrpersonen übernehmen. Tom Ulrich

Einige der Lehrpersonen, die ihre Klasse im Waldunterricht begleiten, lernen selbst Neues dazu und merken sich die eine oder andere Idee oder Unterrichtsmethodik. Schon öfter gaben Lehrpersonen Rückmeldungen wie: «Für mich ist dieser Morgen auch eine Weiterbildung – vieles habe ich selber nicht gewusst.» Solche Erkenntnisse freuen Fluri ganz besonders:

«Unser Leben und die Natur sind ständig im Wandel. Neues entsteht, wenn Altes vergeht.»

Die Kinder wärmen sich auf: Wie Vögel flattern sie über die offene Waldfläche. Tom Ulrich

Nun wird aufgewärmt – die Waldluft ist zwar angenehm frisch, aber auch ziemlich kühl. Alle Teilnehmenden sind warm eingepackt und tragen gute Schuhe. Beim teilweise matschigen Boden ist Vorsicht geboten: Fluri beginnt am Platz fürs spätere Znüni mit einem Aufwärmspiel – sie zückt einen mit Draht und weissen Federn veredelten Holzstab. «Wow!», ruft es aus der Gruppe und ehe man sich versieht, schwingt sie ihren Zauberstab und verwandelt die Kinder in Vögel.

Während diese mit den Fäusten in der Achsel wie kleine Hühner hektisch durcheinander «flattern», rutscht eines der verzauberten Kinder aus. Daraufhin hilft Fluri dem gestürzten Vogel auf, sagt: «Ja ... manche Vögel landen auch mal auf dem Boden.» Und der Pechvogel lacht verlegen.

Anschliessend dürfen echte Vogelnester bewundert – und dessen ursprüngliche «Besitzer» genauer unter die Lupe genommen werden. Ganz vorsichtig werden die Nester im Kreis weitergegeben – in den winzigen Händen erscheinen sie grösser. Gezeichnete Bilder der dazugehörigen Vogelarten haben schon die Runde gemacht. Einige Kinder beobachten, dass alle Nester überraschend weich gebaut sind, viel weicher als sie aussehen – fast schon einladend genug, um selbst darin wohnen zu wollen.

Lange galt nur der Begriff «Waldpädagogin», heute wird jedoch zwischen Natur- und Waldpädagogin unterschieden. Die Waldpädagogik versteht sich darin als Teil der Naturpädagogik. Bei Ursula Fluri-Baumgartner ist aber die Bezeichnung Waldpädagogin hängengeblieben, obwohl sie heute zu den Naturpädagoginnen zählt.

Es fasziniere sie, Klein und Gross Abläufe und Zusammenhänge im Wald mit praktischen, waldpädagogischen Methoden begreifbar zu machen. Ihnen eindrückliche, Erfahrungen und unvergessliche, spielerische Erlebnisse altersgerecht zu ermöglichen. Das zeige Wirkung, so Fluri:

«Es ist unglaublich schön, wenn ich merke, dass der Funke der Begeisterung auf die Klasse überspringt und sich die Kinder noch nach Jahren an den Waldunterricht erinnern.»

Eine Begeisterung fürs Leben

Schon als kleines Mädchen begeisterte sie alles in der Natur. Als Erwachsene mit kaufmännischer Grundausbildung sei die Faszination immer grösser geworden. Später, als Fluri schon Mutter wurde, erarbeitete sie sich das interkantonale Zertifikat «Beraterin für naturnahe Gärten». Ab 1996 engagierte sie sich für mehr naturnahe Gartenbewirtschaftung und gab Kurse sowie Führungen.

Ein paar Jahre später lernte sie die «Naturbezogene Umweltbildung» in Wäldern kennen und war fasziniert, wie Themen mit waldpädagogischen Methoden vermittelt werden können.

Die Naturpädagogik vermittelt Umweltthemen praktisch und erlebnisorientiert. Das Beispiel Wald und Natur ermöglicht es, eigene Erkenntnisse aufzubauen. Und es fördert das Verständnis für Abläufe und Zusammenhänge in der Umwelt. Der Unterbereich «Waldpädagogik» fördert das Verständnis für den Wald, aber auch für die Forstwirtschaft – durch Erlebnisse im Wald. Ursula Fluri ergänzt:

«Aus meiner Sicht sind wir Wald- und Naturpädagoginnen die Brücke zwischen Schule und Forst.»

Das Wetter soll kein Hindernis sein

«Unbekannte Wälder werden von uns rekognosziert, danach planen wir den Waldunterricht nach waldpädagogischen Grundsätzen.» Draussen vertieft Fluri Themen aktiv, praktisch und altersgerecht. Dazu gehöre es, den Kindergartenkindern und Schülern eigene Erfahrungen und Erkenntnisse daraus zu ermöglichen. Der Unterricht soll die Sinne ansprechen und das Gruppengefühl fördern, so Fluri. Dabei wird grossen Wert auf den «Waldknigge» gelegt – es sollen sich alle Waldgäste daran halten.

Bei der Planung des Unterrichts werden die Vorstellungen und Themen der Lehrperson einer angemeldeten Klasse berücksichtigt. Auch das Alter der Schüler so wie Wetter, Jahreszeit und die aktuellen Möglichkeiten des Waldplatzes spielen eine Rolle.

Vor allem kann das Wetter ab einem bestimmten Punkt die grösste Schwierigkeit während des naturpädagogischen Unterrichts darstellen. Und das meist in den etwas kälteren Monaten: Regenwetter bei fünf Grad. «An so einem Tag ziehe ich mich wärmer an, damit ich ohne Handschuhe arbeiten kann und mit dem nassen Rucksack an Schultern und Rücken nicht friere», sagt Fluri. Oft sei es dann auch für die Kinder schwierig, draussen durchzuhalten. Trotzdem sagt Fluri begeistert:

«Ich liebe die Herausforderung, bei jedem Wetter, in jeder Jahreszeit im Wald zu arbeiten und auf die Themen und Bedürfnisse der unterschiedlichsten Gruppen einzugehen.»

Bei örtlichen Detailprognosen mit Windböen ab 60 km/h halte man sich nicht mehr im Wald auf. «Auch bei grossem Schneedruck halten wir uns an die Empfehlungen des zuständigen Forstbetriebs.» Ansonsten findet der Waldunterricht bei jedem Wetter statt.

In ihrer Berufung habe sie in den Jahren eine ganz bestimmte und wichtige Haltung eingenommen:

«Ich versuche, positiv durchs Leben zu gehen, und möchte den Menschen und der Natur offen, flexibel und wertschätzend gegenübertreten.»

Und mit dieser Denkweise seien nebst Kreativität und Organisationstalent schon wichtige Grundbausteine für diesen Beruf gelegt.

Thomas Studer, Leiter Forstbetrieb Leberberg. Hanspeter Bärtschi

Positive Rückmeldung von Lehrpersonen ermutigen zum Weitermachen

Als Ursula Fluri zu Beginn des Projekts Flyer in den Schulen verteilte, wurde das Angebot stetig nachgefragt, und die Rückmeldungen von den Lehrerinnen seien bisher nur positiv, sagt Thomas Studer – Betriebsleiter im Leberberger Forstbetrieb und Gemeinderat in Selzach. Er ergänzt:

«Die positiven Rückmeldungen haben uns bestätigt, dass die Themen und die Qualität der Arbeit geschätzt werden.»

Seit fünf Jahren arbeiten nun Fluri und Studer zusammen. Der Forstbetrieb Leberberg hat sich auf Initiative von Studer entschlossen, einen Pilotversuch mit der Naturpädagogin zu starten. Wir haben abgemacht, dass sie vom Kindergarten bis und mit 4. Klasse im Wald unterrichtet. Der Leberberger Forstbetrieb führt weiterhin die Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse in den Wald, Themen sind dann schon eher berufsbezogen.

Der Forstbetrieb hätte ohne Ursula Fluri nie die Ressourcen und vor allem nicht das Können, um in diesem Umfang Umweltbildung zu betreiben, sagt der Leiter. «Unsere Kompetenzen sind in erster Linie das Begleiten des Waldes mit all seinen Facetten.»

Gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung machen es aus

Seit vergangenem Herbst wird Fluri von Monika Christ unterstützt. Sie ist ebenfalls Naturpädagogin und übernimmt auch Aufträge, um Kinder in der Natur zu unterrichten. So kann die grosse Nachfrage nach dem Angebot abgedeckt werden. Über diese Hilfestellung ist Fluri überaus dankbar, ebenso über den Einsatz des Forstbetrieb-Leiters. Ohne diesen Zusammenhalt wäre der Waldunterricht in diesem Gebiet und in dieser Form nicht möglich.

Eine der jährlichen Aufgaben des Leiters im Forstbetrieb sei das Sicherstellen der benötigten Finanzen und das Planen von grösseren Anmeldungen. Wie etwa eine Anfrage für vier Waldunterrichtstage, wenn eine Klasse zu allen Jahreszeiten einmal mit Fluri in den Wald gehen möchte.

Eher unkomplizierten Anfragen, beispielsweise für halbe oder eintägige Waldbesuche, gehen Fluri und Christ alleine nach. Studer fügt hinzu:

«Das Wichtigste ist, dass die Lernenden stufengerecht im Wald unterrichtet werden.»

Fluri und Christ seien mit ihrer Arbeit eine grosse Bereicherung für den Wald. Sie leisten wichtige «Brückenarbeit» für den Umgang mit der Umwelt. «Da Ursula sehr selbstständig arbeitet und mich immer über die Buchungen informiert, habe ich wenig Aufwand – unsere Zusammenarbeit ist sehr einfach.»

Pilotprojekt für vernetztes Lernen Beim Pilotprojekt des Forstdienstes Leberberg übernimmt der Kanton den grösseren Teil der Kosten und die Differenz bezahlen die Leberberger Waldbesitzer. Die Arbeit von Ursula Fluri würde rundum sehr geschätzt und es sei ein Anliegen, das Angebot langfristig anbieten zu können, meint Forstdienst Betriebsleiter Thomas Studer (Selzach). Er ist überzeugt, dass durch die Umweltbildung jungen Menschen für die Natur sensibilisiert werden. Die Schulen, Bettlach, Feldbrunnen-St.Niklaus, die Gemeinsame Schule Unterleberberg und die Geslor, welche im Forstrevier Leberberg liegen, können das waldpädagogische Angebot des Forstbetriebs Leberberg zurzeit ohne finanziellen Aufwand nutzen. Ursula Fluri sagt: «Wir arbeiten in seinem Auftrag und dürfen unsere Leistungen diesem Forstbetrieb in Rechnung stellen.» Klassen aus übrigen Gemeinden des ganzen Kantons Solothurn haben seit Frühling 2022 die Möglichkeit, beim Amt für Umwelt des Kantons Solothurn vor der Durchführung ein Gesuch für einen finanziellen Beitrag zu stellen. Mit der Klimadiskussion und dem Lehrplan 21 wird das vernetzte Lernen zentraler, ausserschulische Bildungsorte werden für den Unterricht vermehrt genutzt. «Der Wald mit seiner Vielfalt eignet sich bestens für das vernetzte Lernen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen