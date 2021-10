Jetzt ist die Brandursache des Wohnhauses in Leuzigen bekannt

Zwei Todesopfer Jetzt ist die Ursache für den Brand des Wohnhauses in Leuzigen bekannt Die Kantonspolizei Bern konnte die Ursache für das Feuer in einem Einfamilienhaus in Leuzigen klären. Schuld sei eine technische Havarie gewesen. Bei dem Brand waren zwei Kinder ums Leben gekommen. 22.10.2021, 11.06 Uhr

Am Sonntagabend brach in einem Wohnhaus in Leuzigen Feuer aus. Keystone

Der Brand, der am Sonntagabend, 17. Oktober 2021 in einem Wohnhaus in Leuzigen ausgebrochen war, ist auf eine technische Havarie eines elektrischen Geräts im Erdgeschoss zurückzuführen. Dies haben Ermittlungen des Dezernats Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern ergeben.