Zusammenkunft 274 fröhliche Gesichter am Seniorenanlass im grossen Saal des Parktheaters Grenchen Die Stadt hatte alle über 75-Jährigen Grenchnerinnen und Grenchner eingeladen. Am Mittwoch fand der zweite von drei Anlässen statt. Oliver Menge Jetzt kommentieren 07.09.2022, 18.56 Uhr

Seniorenanlass im Parktheater Grenchen. Oliver Menge

Der Theatersaal und die Estrade im Parktheater waren bis auf den letzten Platz besetzt. Von den 1938 eingeladenen Ü-75-Jährigen, die ihren Partner, ihre Partnerin mitnehmen durften, sofern sie über 70 Jahre alt waren, hatten sich insgesamt 589 zum Seniorenanlass der Stadt angemeldet - 16 Personen mehr als noch vor Jahresfrist.

Da war vieles anders gewesen: Wegen der Corona-Pandemie wurden die Anlässe in den Dezember verlegt und als grosse Attraktion kam der Samichlaus mitsamt Schmutzli.

Am Mittwoch fand nun der zweite von insgesamt drei Seniorenanlässen statt – den Begriff «Altersehrung» gibts nicht mehr – an dem insgesamt 274 Personen teilnahmen, inklusive der Helferinnen und Helfer und der offiziellen Ehrengäste. Unter ihnen Vertreter der Bürgergemeinde, des Gemeinderats und Stadtpräsident François Scheidegger, der die eintreffenden Seniorinnen und Senioren am Eingang persönlich begrüsste.

Hier traf man sich zu einem Schwatz und traf Bekannte

Alleinunterhalter Vincenzo Monachino legte mit seinen Songs einen angenehmen Soundteppich ins Parktheater, auf dem es sich immer noch gut miteinander reden liess. Denn darum ging es hauptsächlich: Seniorinnen und Senioren benutzten die Gelegenheit, miteinander zu plaudern und zu diskutieren oder auch schon gleich zu Beginn, wenn sie ihren Platz gefunden hatten, über das knifflige Quiz zu rätseln, das ihnen die Stadt auf die Tische gelegt hatte.

Stadtpräsident François Scheidegger hilft beim kniffligen Rätsel. Oliver Menge

Ab und zu entdeckte jemand eine ihr bekannte Person, die sie offenbar schon länger nicht mehr gesehen hatte. Oder dann zeigten die gut sichtbaren «Fragezeichen» in den jeweiligen Gesichtern, dass man die Person zwar schon kennt, aber grad nicht weiss, «wo häre tue».

Aktivitäten für ältere Menschen in Grenchen

Scheidegger verwies auf die Aktivitäten, die man in Bezug aufs «älter werden in Grenchen» unternimmt. So ist beispielsweise eine gleichnamige Broschüre in Arbeit, die in Zusammenarbeit mit Pro Senectute realisiert und noch in diesem Jahr verschickt werden soll.

Weiter hat die Stadt in der Beilage dieser Zeitung «Treffpunkt Grenchen»viele Informationen über das Seniorenleben in Grenchen publiziert. Unter anderem auch einen Artikel zur Aktion «zäme go laufe», welche im Anschluss von Hubert Bläsi, ehemaliger Vize-Stadtpräsident und Gesamtschulleiter Grenchens, vorgestellt wurde: Gemeinsame Spaziergänge oder Wanderungen mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen in und um Grenchen für Leute über 60, ohne An- oder Abmeldung, kostenlos und begleitet, helfen nicht nur beim rüstig bleiben, sondern man lernt auch neue Leute kennen.

Stadtpräsident François Scheidegger gratuliert dem ältesten Teilnehmer des heutigen Anlasses: Max Egli wurde dieses Jahr bereits 99 Jahre alt. Oliver Menge

François Scheidegger überreichte dem ältesten Teilnehmer, Max Egli, 99 jährig, einen Blumenstrauss. Nach dem offerierten Zmittag zeigte Moderator Mike Brotschi Perlen aus dem Archiv des Schweizer Fernsehens aus Grenchen, unter anderem eine Jungbürgerfeier aus dem Parktheater mit Bundesrat Willi Ritschard von 1976. Dem Publikum gefiel’s, überall sah man eigentlich nur fröhliche Gesichter.

