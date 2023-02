Grenchner Kulturpreisträger René Walter gestorben

Tod von René Walter Grenchner Kulturpreisträger René Walter stirbt im Alter von 79 Jahren Im 80. Lebensjahr ist der Grenchner Künstler und Architekt René Walter gestorben. 2022 erhielt er noch den Kulturpreis der Stadt Grenchen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 28.02.2023, 19.16 Uhr

René Walter (1944–2023), aufgenommen Ende 2019 in seiner Wohnung an der Ruffinistrasse, wo sich auch sein Atelier befand. Michel Lüthi

René Walter starb am 24. Februar nach gesundheitlichen Problemen im Spital. Er wird diese Woche gemäss seinem Wunsch im engsten Familienkreis in Grenchen beigesetzt. Mit René Walter verliert Grenchen eine Persönlichkeit, die weltweit ihre Spuren hinterlassen hat.

Den Grundstein zu seiner Reputation als Konkreter Künstler legte René Walter in der Lehre. Aufgewachsen in der Uhrenstadt als Sohn des Metallarbeiter-Gewerkschaftssekretärs, lernte er im Architekturbüro von Hans Dietziker (Coop-City-Hochhaus, Haldenschulhaus) Hochbauzeichner. Sein Lehrmeister und der Grenchner Kunstsammler und Mäzen Hans Liechti haben ihm den Weg geebnet. So kam er schon vor dem Lehrabschluss in Kontakt mit einflussreichen Vorbildern und Prestigeprojekten.

Diese Plexiglas-Skulpturen von René Walter, die Grenchen symbolisieren, werden von der Stadt an offiziellen Anlässen überreicht – hier anlässlich der Eröffnung der Uhrenfabrik Genie Watch. Andreas Toggweiler

In Paris bildete René Walter sich an der École des Beaux-Arts zum Architekten weiter. Seine Arbeit als selbstständiger Architekt und Maler führte er dort erfolgreich weiter, sie führte ihn aber auch unter anderem nach Österreich, Monaco, Brasilien und Dschibuti.

Den Kontakt zu seiner Heimat liess er dabei nie abreissen, insbesondere mit der Galerie Brechbühl blieb er in Kontakt. Ein reger Austausch zwischen Frankreich und der Schweiz entwickelte sich. 1974 heiratete René Walter die Pariser Anwältin Claudine Charlemagne. Die Ehe blieb kinderlos.

«Als Künstler in Paris ist man politisch automatisch dem linken Flügel zugeordnet. Doch ich hätte mir nie träumen lassen, dass mein Werk in dieser Weltstadt so bekannt wird, dass sogar Präsident Pompidou sich dafür begeisterte», erinnerte sich René Walter einmal.

Nach dem Tod seiner Frau kehrte er 2012 nach Grenchen zurück, arbeitete künstlerisch weiter in seiner Wohnung, die gleichzeitig auch sein Atelier war. Die Stadt erwarb Plastiken von ihm, die er als Multiples ausführte und die bei speziellen Gelegenheiten als Ehrengabe überreicht wurden.

Bachtelen-Präsident Felix Heiri (l.) dankt René Walter, der 2022 dem Bachtelen vier Bilder schenkte. Zvg / Solothurner Zeitung

Stadtpräsident François Scheidegger erinnert sich: «René Walter war ein sehr kontaktfreudiger Mensch und nahm regen Anteil am städtischen Leben. Seine Plastiken gefielen mir sehr. Ich schlug ihm deshalb vor, dass er eine Serie aus Glas fertigen liess, statt des bei ihm üblichen Plexiglases. Daraus entstand eine schöne Zusammenarbeit mit Glaser Marc Boder.»

Kulturpreisträger Stadt Grenchen 2022

Die Stadt verlieh ihm den Kulturpreis für sein Lebenswerk im vergangenen Jahr. Der Preis wurde am 31. Mai im Parktheater übergeben. René Walter freute sich sehr darüber.

2022 wird René Walter mit dem Kulturpreis der Stadt und Region Grenchen ausgezeichnet. Hanspeter Bärtschi

Doch lassen wir René Walter nochmals selber sprechen: «Ich bin Stadtmensch. Ich will sein, wo das Leben herrscht und pulsiert. Und ich brauche den Kontakt zu jungen Künstlern, um mich auf dem Laufenden zu halten», sagte Walter im November 2020, als ihn diese Zeitung in seinem Atelier im Ruffiniquartier besuchte. Von Grenchen aus pflegte René Walter Beziehungen in halb Europa. Regelmässigen Austausch pflegte er mit Kunstakademien sowie der EPFL in Lausanne, wo er sich mit angehenden Architekten unterhielt.

Stadtpräsident François Scheidegger überreicht ihm die Urkunde mit der Auszeichnung. Hanspeter Bärtschi

Doch der Rummel, der nach dem Grenchner Kulturpreis einsetzte, wurde ihm am Ende doch zu viel, wie er seiner Schwester Esther Khalil-Walter, verriet. Denn ihm machten schon seit einiger Zeit gesundheitliche Probleme zu schaffen. «Ich hatte den Eindruck, dass er mit letzter Kraft sein Ziel erreicht hat», formuliert Khalil. «Die Ansprüche und Erwartungen, die nach dem Kulturpreis an ihn herangetragen wurden, hätte er nur allzu gerne erfüllt – doch es fehlte die Kraft dazu.»

René Walter wird so in Erinnerung bleiben: stets mit einem Lächeln im Gesicht und mit einer positiven Lebenseinstellung, einem Schwatz zu einem Schlückchen nicht abgeneigt. Bald war man mit ihm in ein Gespräch über Kunst, Architektur und viel mehr involviert – das Idealbild eines Künstlers und Bonvivants im besten positiven Sinn des Wortes. Grenchen, viele Menschen in Grenchen und weit über Grenchen hinaus, verdanken ihm viel.

