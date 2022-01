Barbara Bernard, die "Grande Dame" des Grenchner Balletts ist tot

Zum Tod von Barbara Bernard Sie zauberte mit ihren Elevinnen ein Lächeln auf die Grenchner Gesichter Überraschend ist am 5. Januar die Grenchner Ballettlehrerin Barbara Bernard im 82. Altersjahr verstorben. Die Kulturpreisträgerin und «Grande Dame» des Balletts in Grenchen förderte Generationen von Tanzschülerinnen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 10.01.2022, 05.00 Uhr

Barbara Bernard Schiltknecht anlässlich der Kulturpreisübergabe 2020. Oliver Menge / Z6

Barbara Bernard war zuvor im Spital wegen eines Routine-Eingriffes. Dieser zog dem Vernehmen nach Komplikationen nach sich. Im Jahr 2020 erhielt Barbara Bernard den Grenchner Kulturpreis «für ihr langjähriges und konsequentes Schaffen», wie die Stadt Grenchen damals in der Laudatio schrieb.

Bernard wurde am 21. Juli 1940 in Wuppertal (Deutschland) geboren und 1981 – nach Beendigung ihrer Bühnenkarriere – in die Schweiz gekommen. Sie hat in ihren zwei Ballettschulen in Grenchen und (ehemals) Solothurn unzählige Mädchen und auch einige Knaben an das klassische Ballett herangeführt, deren Liebe für die Pliés, die Pirouetten, den Ausdruck und die absolute Körperspannung geweckt. Einige ihrer Schülerinnen tanzten und tanzen an internationalen Bühnen (Berlin, Hagen, Halle Saale, Karlsruhe, Basel, Zürich und an der Staatsoper Wien). Andere wurden an bedeutende Ballettberufsschulen aufgenommen.

Barbara Bernard mit zwei ihrer talentierten Schülerinnen im Jahr 2017: Links Claire Guerrey, rechts Olivia Mitchell. Oliver Menge

Selber konnte Barbara Bernard auf eine beeindruckende Karriere als Tänzerin zurückblicken: Ausgebildet an der Theaterballettschule Wuppertal, der Folkwang-Hochschule in Essen sowie in Paris und London, erhielt sie mit 16 ihr erstes Engagement in Wuppertal und tanzte das Solo als Julias Traum in «Romeo und Julia» von Hector Berlioz. Sie tanzte später solistisch bei Erich Walter, Léonide Massine, Aurel von Milloss und

Maurice Béjart.

Barbara Bernard führte im Zweijahresturnus einen Ballettabend im Parktheater Grenchen durch, der jeweils ein grosses Publikumsecho hatte. Während dieser aufwendigen Inszenierungen entführte sie das Publikum in die märchenhaften Welten des «Nussknackers» und anderer populärer Ballettaufführungen.

Der Nussknacker von Tschaikowski aufgeführt im Parktheater Grenchen von der Ballettschule Barbara Bernard Oliver Menge

Bernard, die in Brügg bei Biel lebte, erhielt bereits im Jahr 2009 den Anerkennungspreis für Tanz des Kantons Solothurn. Nach Ihrem Alter wollte sie nicht gefragt werden. Sie arbeitete bis weit über das Pensionsalter hinaus und wollte das auch weiter tun, «solange ich mag und gesund bin», wie sie formulierte. Die Arbeit mit jungen Menschen habe sie stets motiviert.

Sie sei «wohlbehütet» aufgewachsen, erzählte sie 2019 im Vorfeld der Preisübergabe des Grenchner Kulturpreises schmunzelnd. In die Ballettstunde wurde sie als Sechsjährige zunächst von ihren Eltern geschickt, fand aber rasch Gefallen daran. Sie habe dann praktisch ihre ganze Freizeit mit Ballett verbracht – «Zweimal Training auswärts die Woche und sonntags kam der Ballettlehrer auch noch nach Hause. Da wurden dann die Teppiche zurückgerollt ...»

Mit 14 die Schule beendet

Bereits mit 14 beendigte sie die Realschule (was damals möglich war): «Ich sah einmal eine Rechenaufgabe einer oberen Klasse und dachte mir, so was brauchst Du auf der Bühne bestimmt nicht», erzählte Bernard damals.

Ihr Studio, das sie in Grenchen während nunmehr 35 Jahren betrieb, hatte sie im 1. Stock des ehemaligen Warenhauses Meyer an der Löwen-Kreuzung. Von der letztjährigen Kündigung des Liegenschaftsbesitzers wegen anstehender Sanierung des Gebäudes war auch Bernard betroffen. Bis im November dieses Jahres hätte sie einen neuen Platz für ihr Studio finden müssen.

