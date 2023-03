Ehemaliger Bachtelen-Leiter Anton Meier 93-jährig gestorben

Zum Tod von Anton Meier (1930–2023) Gründer der Mazzinistiftung und langjähriger Leiter des Kinderheims Bachtelen: Das Wohl der Kinder stand bei Anton Meier immer im Mittelpunkt Im 94. Lebensjahr ist Anton Meier gestorben. Der langjährige Leiter hat das Kinderheim Bachtelen zu einer bedeutenden sonderpädagogischen Institution ausgebaut. Er hat auch die Mazzinistiftung gegründet. Karl Diethelm* Jetzt kommentieren 17.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anton Meinrad Meier, Gründer der Mazzini-Stiftung Grenchen und ehemaliger Leiter des Kinderheims Bachtelen, ist im 94. Altersjahr gestorben. Sascha Tankerville

Anton Meinrad Meier wurde am 18. Oktober 1930 geboren. Zusammen mit seiner ein Jahr älteren Schwester Emilie und dem sieben Jahre jüngeren Bruder Franz erlebte er seine Jugend in Malters. Die Eltern betrieben dort die Dorfkäserei.

Die Primar- und Sekundarschule besuchte er in Malters und wechselte dann an das Gymnasium in Sarnen, das er mit der Matura abschloss. Im Anschluss widmete er sich philosophisch-theologischen Studien in Luzern, Paris und Fribourg. Im Jahre 1958 wurde Anton Meier in Luzern zum Priester geweiht. Von 1958 bis 1962 amtete er als Vikar in der römisch-katholischen Pfarrei in Grenchen. 1966 schloss er sein Studium in christlicher Ethik an der Universität Fribourg mit dem Doktorat in Moraltheologie ab.

In der Folge war er als Spiritual am Priesterseminar Luzern, Dozent für Moraltheologie am Katechetischen Institut in Luzern sowie Dozent für Sexualethik am Priesterseminar Solothurn tätig. Nach dem Erscheinen der Enzyklika «Humanae vitae» durch Papst Paul VI., 1968, welche die künstliche Empfängnisverhütung verbot, verzichtete Anton Meier auf eine akademische Karriere, da er hinter dieser Forderung der Kirche als Moraltheologe nicht stehen konnte.

So kam es, dass er 1968 als Direktor die Leitung des Kinderheimes Bachtelen in Grenchen übernahm. Das Kinderheim war ihm nicht unbekannt. Schon als Vikar der römisch-katholischen Kirchgemeinde Grenchen besuchte der das Bachtelen häufig und nahm unter anderem alle 14 Tage im Beichtstuhl des Bachtelen die Beichte der Kinder ab. So lernte er schon vor seinem Antritt als Leiter deren Nöte, Sorgen und Hoffnungen kennen.

Professionalisierung vorangetrieben

Anton Meier erkannte schon bald, dass zwar im Bachtelen durch die Schwestern eine sehr wertvolle, engagierte und um das Wohl der platzierten Kinder bemühte Erziehungsarbeit geleistet wurde, dass aber auf allen Ebenen ein hoher Bedarf an Professionalisierung bestand.

Für ihn war klar, dass die Institution nur eine Zukunft haben kann, wenn einerseits die fachliche Ausrichtung geschärft und professionalisiert wird und andererseits auch die gesamte Administration und insbesondere die Finanzierung auf neue Grundlagen gestellt werden kann.

Festakt zum Jubiläum des Bachtelen Ansprache von Karl Diethelm, Gesamtleiter des Bachtelen Oliver Menge Der frühere Heimleiter Anton M. Meier (Mitte) Oliver Menge Die Schwestern aus dem Kloster Ingebohl waren bis 2000 im Bachtelen Oliver Menge Illustre Gäste beim Festakt Oliver Menge Regierungsrat Roland Heim beim Festakt war nur Zaungast Oliver Menge Christof Koch und Karl Diethelm Oliver Menge Schwester Marie - Marthe Schoenenberger, Provinzoberin des Klosters Ingenbohl Oliver Menge Festakt zum Jubiläum des Bachtelen Oliver Menge Illustre Gäste beim Apéro nach dem Festakt Oliver Menge Regierungsrat Heim lässt sich das Granicum schmecken, hinten Regierungsrat Remo Ankli vorne SP-Grenchen Präsident Remo Bill Oliver Menge Karl Diethelm, Gesamtleiter Oliver Menge

Ebenso erkannte er, dass neben dem inneren Um- und Ausbau auch ein äusserer Ausbau notwendig war. Er schickte die Schwestern in Fort- und Weiterbildungen und erarbeitete Schritt für Schritt neue pädagogische Konzepte. Dabei stützte er sich auf die neuste Literatur, besuchte herausragende heilpädagogische Institutionen im In- und Ausland, engagierte aber auch externe Berater, die diesen Prozess unterstützten.

Eine einheitliche heilpädagogische Ausrichtung mit der Spezialisierung auf Kinder und Jugendliche mit einer ausgeprägten Verhaltensauffälligkeit bei normaler Intelligenz sowie auf Anfrage des Kantons hin auch für Kinder mit Sprach- und Kommunikationsschwierigkeiten konnte so schrittweise realisiert werden. Die Schulen des Bachtelen wurden schliesslich in das kantonale Schulsystem als spezialisierte Sonderschulen integriert.

Es gelang, die schon von seinem Vorgänger angestossene Finanzierung durch die öffentliche Hand weitervoranzutreiben und schliesslich die IV als Hauptfinanziererin an Bord zu holen. Neben den fachlichen Grundlagen wurden aber auch die administrativen und betriebswirtschaftlichen Strukturen schrittweise an die Anforderungen an eine moderne heilpädagogische Institution angepasst.

Auch baulich hat er dem Heim ein neues Gesicht gegeben

Bei all diesen Entwicklungen orientierte sich Anton Meier immer konsequent am Wohl des Kindes. Und folgerichtig strebte er an, dieser inneren Modernisierung auch die entsprechenden äusseren Strukturanpassungen folgen zu lassen.

Mit grossem Einsatz und erfolgreichem Lobbying auf verschiedenen politischen Ebenen wurde es möglich, die Grundlagen für den angestrebten Neubau des Kinderheims zu erarbeiten und die Finanzierung zu sichern. Dabei war es das Ziel, die Neubauten strikte auf die Anforderungen an die angemessene Betreuung, Schulung und Therapie der Kinder und Jugendliche auszurichten.

Wohnpavillon Kinderheim Bachtelen, Grenchen. zvg

In stetem Austausch mit dem Architekten und auch durch engagierte Auseinandersetzungen mit ihm gelang es, Bauten zu realisieren, die nicht nur architektonisch zu überzeugen wissen, sondern sich bis heute bestens eigenen, um erfolgreich heilpädagogisch innerhalb dieser Strukturen wirken zu können. So erreichte das Bachtelen mit der Zeit als heilpädagogisches Fachzentrum eine Ausstrahlung, die weit über Grenchen und den Kanton Solothurn hinausreichte

Anton Meiers Wirken und Handeln blieb aber nicht nur auf das Bachtelen beschränkt. Er engagierte sich in der kantonalen Jugendheimkommission für angemessene Strukturen und Finanzierungsgrundlagen für alle kantonalen heilpädagogischen Institutionen.

Ebenfalls engagierte er sich stark im kantonalen Fachverband SVE (Schweizerischer Verband Erziehungsschwieriger, heute Fachverband Integras). Als deren Präsident war er in den Jahren 1969/70 auch mit den Auswirkungen der sogenannten Heimkampagne konfrontiert.

Die Heime und deren Arbeit wurden massiv angegriffen und deren Existenz grundsätzlich in Frage gestellt. Unter der Leitung von Anton Meier und mit Hilfe der Vernetzung mit andern Verbänden und mit einflussreichen Politikern gelang es dem Verband schliesslich, das Heimwesen verfassungsmässig zu verankern und die gesetzlichen Grundlagen auf Ebene Bund und Kantone für deren Finanzierung, aber auch deren Aufsicht und das fachliche Controlling zu schaffen.

Gründer der Mazzini-Stiftung

Ebenfalls ein grosses Anliegen war Anton Meier stets die kulturelle Ausstrahlung des Bachtelen. Er förderte das künstlerische Schaffen im Bachtelen und zeigte die historische und gesellschaftliche Bedeutung des Bachtelen nach aussen hin auf.

So gründete er im Bachtelen-Jubiläumsjahr 1991 die Mazzini-Stiftung, die sich zum Ziel setzt, einerseits das historische Erbe des Aufenthalts von Giuseppe Mazzini im ehemaligen Kurbad Bachtelen aufrechtzuerhalten und andererseits verschiedene kulturelle Anlässe durchzuführen.

Stiftungspräsident Anton Meier, hier 2009 mit Fabio Cangini, einem Stipendiat der Mazzini-Stiftung. bar

Für seine Verdienste um Kultur und Sozialwesen wurde Anton Meier 1976 mit dem Kulturpreis der Stadt und Region Grenchen ausgezeichnet und 1980 mit dem Anerkennungspreis des Kantons Solothurn. Für seine vielseitigen Verdienste zur Förderung der Beziehungen zu Italien durch diverse Anlässe zum Gedenken an den Aufenthalt von Giuseppe Mazzini in Grenchen und die Gründung der Mazzini-Stiftung wurde ihm im Jahre 1997 ebenfalls der Verdienstorden der Republik Italien verliehen.

Nach seiner Pensionierung engagierte er sich weiterhin als Seelsorger. Ab 1997 übernahm der den priesterlichen Dienst in der Pfarrei Pieterlen-Lengnau (BE) und stellte sich an verschiedenen Orten bereitwillig als Aushilfe zur Verfügung.

Seine grosse Fähigkeit, mit seinen Predigten die Herzen der Zuhörenden zu erreichen, führte dazu, dass er immer wieder für die Begleitung von Trauergottesdienten oder Hochzeiten angefragt wurde. Ausserdem blieb er für viele Ehemalige des Bachtelen eine wichtige Ansprechperson.

Zunehmende Altersbeschwerden führten dazu, dass Anton Meier schliesslich in die Altersresidenz au Lac in Biel übersiedelte. Und dort konnte er nach einem langen und erfüllten Leben am Sonntag, 12. März 2023, schliesslich friedlich entschlafen.

* Der Autor ist inzwischen auch pensionierter Nachfolger von Anton Meier als als Bachtelen-Leiter.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen