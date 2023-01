Zivischutzchef Grenchen, Markus Böhi, wird pensioniert

Grenchen «Bei Notfalleinsätzen konnte ich mich zu 99 Prozent auf die Jungen verlassen»: Zivilschutzkommandant Markus Böhi tritt ab – und sorgt sich um die Personaldecke Markus Böhi war 22 Jahre in der Regionalen Zivilschutzorganisation Grenchen, davon 10 Jahre als Kommandant. Sein Team leistete monatelange Einsätze im Impfzentrum und rückte aus, als der Giglerbach über die Ufer trat. Doch aktuell fehlt massiv Personal. Oliver Menge Jetzt kommentieren 19.01.2023, 12.20 Uhr

Markus Böhi, abtretender Kommandant RZSO Regionale Zivilschutzorganisation Grenchen Bettlach Selzach. Oliver Menge

Markus Böhi ist ein Grenchner durch und durch. Insgesamt 35 Jahre war er bei der Stadt angestellt, zuerst als Elektriker beim EW Grenchen, dann kam er nach einer kurzen Zeit in der Privatwirtschaft wieder zurück zur SWG und war Leiter der Installationsabteilung Elektro.

Vor 22 Jahren trat er dem Zivilschutz Grenchen bei und wurde vor 10 Jahren Kommandant der RZSO Grenchen. Die Regionale Zivilschutzorganisation Grenchen ging aus den drei Zivilschutzorganisationen Grenchen, Bettlach und Selzach nach deren Fusionierung im Jahr 2004 hervor. Per Anfang 2023 hat Böhi das Kommando an seinen früheren Stellvertreter, Jürg Zbinden, übergeben.

Böhi war auch in der Politik aktiv: Noch zu Zeiten von Boris Banga war er im Gemeinderat der Stadt Grenchen als Ersatzgemeinderat für die CVP und ist bis heute im erweiterten Vorstand der Nachfolgepartei, Die Mitte Grenchen.

Sein Büro hat Böhi bereits geräumt. Von offizieller Seite wurde er (noch) nicht verabschiedet. Der 63-Jährige musste sich letztes Jahr ein erstes Mal und kurz vor Jahresende ein zweites Mal einer Operation unterziehen und verbrachte die Festtage im Spital.

Anforderungen für den Militärdienst sind gesunken

Der Zivilschutz habe sich stark verändert über die Zeit, sagt Böhi: «Der Zivilschutz hat in den letzten Jahren an Professionalität zugelegt.» Aber – und das sei nicht bloss ein Problem in Grenchen, sondern schweizweit – es fehle seit 2 Jahren an Personal. «Mit dem neuen Gesetz von 2021 waren wir gezwungen, gleichzeitig acht Jahrgänge zu entlassen. Das heisst, wir verloren auf einen Schlag rund einen Viertel unseres Personals.»

Nachwuchs sei ebenfalls Mangelware. «Die Tauglichkeit für den Militärdienst wurde deutlich nach unten angepasst und das hat auch Auswirkungen auf die Anzahl Zivilschutz-Dienstleistender», erklärt Böhi.

Nicht nur der Dienst, auch die Jungen haben sich verändert

Der Zivilschutz verfüge über professionellere Ausrüstung, insbesondere die elektrischen Werkzeuge seien einfacher zu handhaben und leistungsfähiger als die bisher verwendeten pneumatischen, sagt Böhi. Im gleichen Zug habe auch die Ausbildung zugelegt. Die Zeiten des «Nagel-Seminars», wie man den Zivilschutz früher despektierlich nannte, seien längst vorbei.

Die Arbeit mit den jungen Leuten habe ihm immer sehr grosse Freude bereitet, betont Böhi. «Es war eigentlich immer sehr angenehm.» Doch auch bei den jungen Zivilschutzleistenden stellt Böhi Veränderungen fest. Das Commitment der Jungen sei nicht mehr gross. Das heisse aber nicht, dass die heutigen Jungen «schlechter» seien als jene in früheren Jahren: «Bei Notfalleinsätzen konnte ich mich zu 99 Prozent auf die Jungen verlassen, wenn sie auch in den Übungen wenig Motivation an den Tag legten.»

Aktuell sind in der Region Grenchen, Bettlach, Selzach rund 230 Zivilschutzleistende registriert, ein Unterbestand von rund 70 bis 80 Mann. Das bedeutet konkret: Die Einsatzfähigkeit ist jederzeit gewährleistet, nicht aber die Durchhaltefähigkeit. Böhi erklärt das anhand eines Beispiels: «Im Jahr 2021 unterstützten wir RZSO Aare Süd und Solothurn im Impfzentrum Solothurn während sechs Monaten. Mit dem aktuellen Personal wäre ein so langer Dauereinsatz nicht mehr möglich.»

Die Aufgaben des Zivilschutzes sind in einem Leistungsvertrag mit dem Kanton geregelt Zu den Aufgaben gehört unter anderem: Retten und Bergen von Personen in eingestürzten Gebäuden durch Pioniere – die grösste Abteilung des Zivilschutzes. Bevölkerungsschutz: warnen und alarmieren, Notfalltreffpunkte bei öffentlichen Gebäuden betreiben, Informationen liefern und Verbindungen zwischen den verschiedenen Organisationen sicherstellen. Betreuung der Bevölkerung bei Grossereignissen: Innerhalb von zwei Stunden können in Bettlach 300 Personen untergebracht und betreut werden. Kulturgüterschutz, Kommunikation sicherstellen zum regionalen Führungsstab Grenchen. Im Falle eines Stromausfalls: Betreiben der Nottankstellen für die Blaulichtorganisationen. Funktion für das Polycom-Funknetz sicherstellen. Dazu kommt die logistische Hilfestellung bei Anlässen oder Einrichtungen, wie beispielsweise dem erwähnten Impfzentrum.

Bleibende Erinnerungen an eindrückliche Ereignisse

Haus der Familie Rieder, Bettlach, nach dem Unwetter Anfang Juni 2007. Ruedi Leimer, Zivilschutz, fotografiert vom damaligen Gemeindepräsidenten Hans Kübli. Hans Kübli

2007 trat der Giglerbach in Bettlach über die Ufer. Der Zivilschutz war gefordert. «Der Einsatz war eigentlich kurz, aber sehr eindrücklich», erinnert sich Böhi. Vor allem, mit welcher Gewalt sich das Wasser einen Weg gesucht habe: «Bei einem Haus wurde eine Werkbank mit schweren Maschinen darauf einfach weggeschwemmt, eine starke Stahltüre aufgesprengt.»

Der Zivilschutz sorgte damals unter anderem für die Beleuchtung, damit der Bach im oberen Teil ausgebaggert werden konnte. Er half der Feuerwehr Bettlach beim Auspumpen und Ausräumen der Keller in verschiedenen Gebäuden.

Die RZSO habe auch in Biberist mehrere Male Nachbarshilfe geleistet, als dort die Emme über die Ufer trat. Keller mussten ausgepumpt und gereinigt werden. Denn trockne der Schlamm erst einmal ein, sei er fast nicht mehr rauszukriegen.

Hochwasser an der Emme in Biberist 2007. Oliver Menge

Hochwasser Emme 2005: der Keller von Familie Widmer am Weidweg in Biberist. Hanspeter Bärtschi

Hochwasser Emme am 22. August 2005: Impressionen vom Tag danach. Verschmutzte Fotoalben an der Schachenstrasse Biberist. Hanspeter Bärtschi

In guter Erinnerung würden ihm die Anlässe und Festivitäten in der Stadt Grenchen bleiben, sagt Böhi. Wie beispielsweise die Tour de Suisse oder das Grenchner Fest, bei dem der Zivilschutz mithalf beim Erstellen der Infrastruktur.

Auch habe der Zivilschutz viele Jahre lang die Stadtpolizei Grenchen bei den Fasnachtsumzügen und dem Chürbisnacht-Umzug unterstützt. «Oft wurde der Power der RZSO unterschätzt, denn meistens waren wir in der Hälfte der Zeit, die man für unseren Einsatz einrechnete, schon fertig.»

Zeit für die Familie und fürs Reisen

Kürzlich wurde sein erstes Enkelkind geboren. Ein wunderbares Gefühl, das ihn auch in die Zeiten zurückversetze, als seine drei mittlerweile erwachsenen Kinder noch klein waren, sagt Böhi. Jetzt freut sich der frischgebackene Grosspapi aufs Hüten des Kleinkindes. Und aufs Reisen mit seiner Frau: Zuerst geht's nach Asien und später wollen die Böhis mit ihrem Camper Europa entdecken und den Küsten entlang bis nach Portugal fahren.

