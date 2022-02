Versuchter Überfall auf die BEKB in Grenchen

Zeugenaufruf Überfall auf die BEKB Grenchen: Der Täter ist ohne Beute geflüchtet Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen in Grenchen versucht, die Berner Kantonalbank BEKB auszurauben. Das Vorhaben scheiterte, der Täter ergriff ohne Beute die Flucht. Verletzt wurde niemand. 01.02.2022, 15.50 Uhr

Schalterhalle der BEKB Grenchen. Oliver Menge (Archivfoto)

Am Dienstagmorgen, 1. Februar, betrat ein vermummter Mann kurz nach 9.05 Uhr an der Kirchstrasse in Grenchen die Filiale der Berner Kantonalbank (BEKB). Unter Androhung von Gewalt verlangte er vom Bankpersonal Geld. Als ihm gesagt wurde, dass ein Geldbezug nicht möglich sei, verliess er die Bank ohne Beute und entfernte sich in allgemeine Richtung Biel. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Die unverzüglich eingeleitete Grossfahndung durch mehrere Patrouillen der Polizeikorps Solothurn und Bern verlief bislang erfolglos. Die Kantonspolizei Solothurn war mit mehreren Spezialdiensten vor Ort und hat umgehend Ermittlungen zum Täter aufgenommen.

Auffällig tiefe Stimme

Dieser wird wie folgt beschrieben: Zwischen 180 und 190 cm gross, schlank, sportliche Figur. Im Gesicht trug er eine helle Hygienemaske. Bekleidet war er mit einem dunklen Regen-Poncho mit Kapuze, dunklen Hosen und weissen Sneakers. Zudem trug er gelbe Handschuhe. Er sprach schweizerdeutsch mit auffällig tiefer Stimme.

Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Ermittlung des Täters um Mithilfe Personen, die am Dienstagmorgen in der Nähe der betroffenen Bank verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den Täter auf dem Weg zur Bank beziehungsweise während seiner Flucht beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Grenchen zu melden, Telefon 032 654 39 69. (kps)