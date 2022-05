Zeugenaufruf Mann bei Schlägerei in Biel verletzt Am späten Sonntagabend ist es in Biel zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Einer der beiden wurde dabei verletzt und ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. 16.05.2022, 15.15 Uhr

Am Sonntag, 15. Mai, kurz nach 22.40 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern eine Schlägerei an der Hermann-Lienhard-Strasse in Biel gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie einen verletzten Mann vor. Er wurde anschliessend zur Kontrolle in ein Spital gebracht.