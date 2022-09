Grenchen wird einmal mehr verzaubert

Zauberkongress Grenchen wird zum «Hogwarts» der Zauberer aus aller Welt Der 9. Internationale Zauberkongress findet vom 23. bis 25. September 2022 im Parktheater statt und setzt Grenchen einmal mehr ins Licht der Illusionskunst. 14.09.2022, 16.25 Uhr

Zauberkongress Grenchen 2019 im Parktheater. Im Bild Nyx shadow act, Korea. Oliver Menge

Swiss Magic, der Internationale Zauberkongress in Grenchen, feiert sein 25-Jahr-Jubiläum. 1997 hat der Grenchner Zauberer Orsani den Zauberkongress ins Leben gerufen und im Dreijahresrhythmus bis 2010 durchgeführt. 2013 erhielt der Kongress einen neuen Namen. Swiss Magic steht für die gleichen Ziele und hat bei der Premiere vor neun Jahren den Fachkongress der weltbesten Zauberkünstler auch zu einem Publikumsanlass gemacht.

Wie zuletzt 2019 wird nächste Woche das Parktheater vom 23. bis 25. September 2022 zum europäischen Hotspot für Zauberei der Weltklasse. OK-Präsident Eric von Schulthess, der mit einem kleinen Organisationsteam den Zauberkongress 2013 wiederbelebt , kündigt in einer Medienmitteilung Könner ihres Fachs an: «Zum 25-Jahr-Jubiläum zaubern der amtierende Weltmeister und Grand-Prix-Sieger in Micro Magic Luis Olmedo, Juliana Chen, die 1996 Weltmeisterin war in der schwierigen Sparte Manipulation und Norbert Ferré Grand Prix Sieger und Weltmeister in Manipulation im Jahr 2003.»

Das sind nur drei Namen. Vor allem die Gala-Show am Samstagabend verspricht dann noch einige Zaubereien mehr. Am Veranstaltungswochenende werden rund 150 Kongressteilnehmer aus dem In- und Ausland erwartet. Drei Veranstaltungen vom 23. bis 25. September 2022 sind öffentlich.

Seminare, Workshops, GV

Das Programm umfasst an diesem Wochenende Seminare, Workshops und die Generalversammlung des Magischen Rings der Schweiz (MRS). Die Seminare bieten spannende Einsichten und Kniffe zur zeitgenössischen Zauberei, welche an allen drei Kongresstagen stattfinden. Vor Ort sind auch diverse Händler, damit die Magier ihren Zaubervorrat neu aufstocken oder ausbauen können.

Das öffentliche Programm vom 23. bis 25. September 2022

Freitag, 23. September 2022, 19.30 bis 22 Uhr: «Grand Prix Fortis» Close-Up Wettbewerb. Neue Talente präsentieren auf der Bühne des Parktheaters ihre Zauberkünste inklusive Foyer-Zauberei mit dem Publikum. Die Gewinnerin oder der Gewinner des Wettbewerbs darf ebenfalls an der Gala-Show vom Samstag, 24. September 2022, auftreten.

Samstag, 24. September 2022, 19.30 bis 22.45 Uhr: Galavorstellung. Der Höhepunkt des magischen Wochenendes ist die Grosse Gala-Show am Samstagabend. So gelang es dem OK unter der Ägide der Programmchefin Priska Walther wiederum namhafte Künstler zu verpflichten. Unter anderem Juliana Chen, die als erste Frau und Zauberin mit chinesischer Herkunft Weltmeisterin wurde. Weiter treten auf: Dario Adiletta, ein junger und sehr talentierter Illusionist aus Italien; Hannu Juntunen, der elegante Manipulator und Vize-Europameister aus Finnland: Yann Yuro, Deutscher Meister, Vize-Weltmeister (2018) und Europameister (2021) in der Mentalmagie.

Ganz besonders freuen darf man sich auf Luis Olmedo, den amtierenden Weltmeister in Micro Magic sowie Norbert Ferre, ein hoch angesehener Zauberkünstler, der die Welt mit seinem kreativen und eigenwilligen Stil im Sturm erobert hat. Norbert Ferre ist in Marseille (F) zu Hause und mit seiner Show in mehr als 60 Ländern auf dieser Welt aufgetreten.

Sonntag, 25. September 2022, 15 bis 16.30 Uhr: Kindergala: Die Schatzinsel. Der Sonntagnachmittag ist ganz den Kindern gewidmet. Martin Mathias (Matty), deutscher Meister im Zaubern für Kinder, nimmt die Kinder mit auf die Schatzinsel. Die Suche nach dem Piratenschatz ist mehr als nur Zauberei, sie ist Kindertheater vom Feinsten. (rrg)

Für alle Vorstellungen Vorverkauf bei der BGU-Geschäftsstelle am Postplatz in Grenchen sowie online auf www.eventfrog.ch